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Haberler Galatasaray Galatasaray'ın Onvo Antalyaspor mesaisi başladı!

Galatasaray'ın Onvo Antalyaspor mesaisi başladı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında konuk edeceği Onvo Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 Salı 20:47
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Galatasaray'ın Onvo Antalyaspor mesaisi başladı!

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 14 Mart Cuma günü sahasında Onvo Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 yenen sarı-kırmızılı takım, bir günlük iznin ardından ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapıldı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas ve koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman, geniş alanda topa sahip olma çalışması ve bire bir oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, Antalyaspor müsabakasının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

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