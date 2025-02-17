TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'e dev talipler!
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Sezon başında İtalya Serie A ekibi Napoli'den 1 yıllığına kiralanan Victor Osimhen, transfer piyasasında gündem olmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Osimhen'in bonservisini almak için yoğun çaba harcarken Avrupa devleri de yıldız futbolcu için devreye girdi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
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Sarı-Kırmızılılar'ın da bonservisini almak için yoğun uğraş verdiği yıldız futbolcu için yaz transfer sezonunda büyük yarış olacak.
Takvim gazetesinin aktardığı son bilgilere göre, Fransız devi Paris Saint Germain ile Premier Lig temsilcisi Manchester United, Victor Osimhen'e transfer teklifi yaptı.
İki kulüpte Osimhen'in serbest kalma bedelini ödemeye hazır.
Nijeryalı futbolcu menajerlik şirketini değiştirdi.
Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde İtalyan medyasında yer alan haberlerde Galatasaray'ın Osimhen için 60 milyon Euro teklif yaptığı yazılmıştı.
Napoli, Nijeryalı golcünün serbest kalma bedelini 75 milyon Euro olarak açıklamıştı.
Osimhen, bu sezon 23 karşılaşmada 17 gol atarken 5 de asist yaptı. Toplamda 22 gole katkıda bulundu.
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