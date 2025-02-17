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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'e dev talipler!

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'e dev talipler!

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Sezon başında İtalya Serie A ekibi Napoli'den 1 yıllığına kiralanan Victor Osimhen, transfer piyasasında gündem olmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Osimhen'in bonservisini almak için yoğun çaba harcarken Avrupa devleri de yıldız futbolcu için devreye girdi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2025 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'e dev talipler!

Galatasaray'ın sezon başında İtalya Ligi ekiplerinden Napoli'den 1 yıllığına kiraladığı Victor Osimhen'in adı transfer dedikodularıyla anılmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'e dev talipler!

Sözleşmesinde 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi olan Osimhen, sezonu Galatasaray'da tamamlamak istediğini ifade etmişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'e dev talipler!

Ancak sezon sonundan itibaren Nijeryalı golcü ile hareketli saatler yaşanması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'e dev talipler!

Sarı-Kırmızılılar'ın da bonservisini almak için yoğun uğraş verdiği yıldız futbolcu için yaz transfer sezonunda büyük yarış olacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'e dev talipler!

Takvim gazetesinin aktardığı son bilgilere göre, Fransız devi Paris Saint Germain ile Premier Lig temsilcisi Manchester United, Victor Osimhen'e transfer teklifi yaptı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'e dev talipler!

İki kulüpte Osimhen'in serbest kalma bedelini ödemeye hazır.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'e dev talipler!

Nijeryalı futbolcu menajerlik şirketini değiştirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'e dev talipler!

Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde İtalyan medyasında yer alan haberlerde Galatasaray'ın Osimhen için 60 milyon Euro teklif yaptığı yazılmıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'e dev talipler!

Napoli, Nijeryalı golcünün serbest kalma bedelini 75 milyon Euro olarak açıklamıştı.

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