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Ocak ayı bekleniyor
Galatasaray, ocak ayındaki arada bütün eksiklerini gidererek ikinci devreye bambaşka bir seviyede ulaşmak istiyor. Kanat, bek, stoper ve 10 numara gibi transferlerle takım daha da güçlendirilecek. Ayrıca düşük performansları dikkat çeken Victor Nelsson ve Hakim Ziyech gibi isimlerle de yollar ayrılarak, Florya'daki negatif enerji dağıtılacak.
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