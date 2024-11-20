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Haberler Galatasaray Wolfsburg Galatasaray maçı canlı izle | Wolfsburg - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Wolfsburg Galatasaray maçı canlı izle | Wolfsburg - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında Almanya'da Wolfsburg'a konuk olacak. Wolfsburg Stadı'nda oynanacak maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve 11'leri merak ediliyor. Peki Wolfsburg - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2024 Çarşamba 12:00 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2024 Çarşamba 12:10
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Wolfsburg Galatasaray maçı canlı izle | Wolfsburg - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Wolfsburg - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında Alman rakibi Wolfsburg'a konuk olacak. Ivana Projkovska'nın yöneteceği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Wolfsburg - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WOLFSBURG - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Wolfsburg - Galatasaray Petrol Ofisi maçı 20 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma DAZN Women's Football YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

Son maçında Wolfsburg'a 5-0 yenilen Galatasaray, diğer karşılaşmalarda Fransa'dan Lyon'a 3-0 ve İtalya'dan Roma'ya 6-1 kaybetti. Tek galibiyetini

Galatasaray'a karşı alan Wolfsburg ise Roma'ya 1-0, Lyon'a 2-0 yenildi.

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