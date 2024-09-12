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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Nicola Zalewski şoku!

Transfer tahtasının kapanmasını saatler kala Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sol kanat arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar Nicola Zalewski için pazarlıklarını sürdürüyordu. Polonyalı yıldız oyuncu geleceği hakkında flaş bir karar verdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ (Enes Cevahirci / Fotomac.com.tr)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2024 Perşembe 16:25 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2024 Perşembe 16:41
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ENES CEVAHİRCİ
GALATASARAY HABERLERİ - Zalewski transferinde şok gelişme! İtalyanlar resmen açıkladı

Milli aranın ardından çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Zalewski transferinde şok gelişme! İtalyanlar resmen açıkladı

Türkiye'de transfer dönemi 13 Eylül Cuma gecesi sona eriyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Zalewski transferinde şok gelişme! İtalyanlar resmen açıkladı

Sol kanat transferini yetiştirmek isteyen sarı kırmızılı yöneticiler Nicola Zalewski için İtalya'da görüşmelerini sürdürüyordu.

GALATASARAY HABERLERİ - Zalewski transferinde şok gelişme! İtalyanlar resmen açıkladı

Polonyalı oyuncunun transferi hakkında şok gelişme yaşandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zalewski transferinde şok gelişme! İtalyanlar resmen açıkladı

Di Marzio'nun haberine göre; Galatasaray'ın teklifini kabul etmeyen Nicola Zalewski, Roma'da kalmaya karar verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Zalewski transferinde şok gelişme! İtalyanlar resmen açıkladı

Roma'nın transfer için Sarı kırmızılı kulüp ile anlaştığı ancak Polonyalı oyuncunun ayrılığa sıcak bakmadığı aktarıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zalewski transferinde şok gelişme! İtalyanlar resmen açıkladı

Zalewski transferinden istediğini alamayan Galatasaraylı yöneticiler, Fode Baloo-Toure için Milan ile kısa süre içinde görüşme gerçekleştireceği de gelen haberler arasında.

GALATASARAY HABERLERİ - Zalewski transferinde şok gelişme! İtalyanlar resmen açıkladı

Bu sezon Roma formasıyla 3 maça çıkan Zalewski'nin sözleşmesi 2025'te sona eriyor.

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