TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Nicola Zalewski şoku!
Transfer tahtasının kapanmasını saatler kala Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sol kanat arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar Nicola Zalewski için pazarlıklarını sürdürüyordu. Polonyalı yıldız oyuncu geleceği hakkında flaş bir karar verdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ (Enes Cevahirci / Fotomac.com.tr)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2024 Perşembe 16:25 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2024 Perşembe 16:41
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Polonyalı oyuncunun transferi hakkında şok gelişme yaşandı.
Di Marzio'nun haberine göre; Galatasaray'ın teklifini kabul etmeyen Nicola Zalewski, Roma'da kalmaya karar verdi.
Roma'nın transfer için Sarı kırmızılı kulüp ile anlaştığı ancak Polonyalı oyuncunun ayrılığa sıcak bakmadığı aktarıldı.
Zalewski transferinden istediğini alamayan Galatasaraylı yöneticiler, Fode Baloo-Toure için Milan ile kısa süre içinde görüşme gerçekleştireceği de gelen haberler arasında.
Bu sezon Roma formasıyla 3 maça çıkan Zalewski'nin sözleşmesi 2025'te sona eriyor.
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