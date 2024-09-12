TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Nicola Zalewski şoku!

Di Marzio'nun haberine göre; Galatasaray'ın teklifini kabul etmeyen Nicola Zalewski, Roma'da kalmaya karar verdi.

Roma'nın transfer için Sarı kırmızılı kulüp ile anlaştığı ancak Polonyalı oyuncunun ayrılığa sıcak bakmadığı aktarıldı.