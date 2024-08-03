İtalyanlar transferi duyurdu! Galatasaray'dan yıldız oyuncuya 15 milyon Euro
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yönetim orta saha transferi için düğmeye bastı. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda yıldız isimlerle görüşmelerini gerçekleştiren sarı kırmızılılar için flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını Cimbom'un Juventus'dan ayrılmaya hazırlanan oyuncuya 15 milyon Euro'luk teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Haberde; sarı-kırmızılıların McKennie hakkında bilgi topladığı belirtildi.
Dursun Özbek yönetiminin, yıldız orta saha için yaklaşık 15 milyon euro'luk bir transfer teklifi yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.
Temmuz 2021'de 21.9 milyon euro'ya Schalke'den Juventus'a transfer olan McKennie, Ocak 2023'te Leeds'te kiralık oynadı.
Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 28 milyon euro.
Geçen sezon toplam 38 maça çıkan 25 yaşındaki maestro, gol katkısı sunamasa da 10 asist kaydetti.
Tecrübeli futbolcu, 2 bin 952 dakika sahada kalırken, 6 karşılaşmada sarı kart gördü.
KANAT OYNUYOR
McKennie, merkez orta sahanın yanı sıra; ön libero ve sağ kanatta da görev yapabiliyor.
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