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İtalyanlar transferi duyurdu! Galatasaray'dan yıldız oyuncuya 15 milyon Euro

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yönetim orta saha transferi için düğmeye bastı. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda yıldız isimlerle görüşmelerini gerçekleştiren sarı kırmızılılar için flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını Cimbom'un Juventus'dan ayrılmaya hazırlanan oyuncuya 15 milyon Euro'luk teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2024 Cumartesi 06:50
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İtalyanlardan transferi duyurdu! Galatasaray'dan yıldız oyuncuya 15 milyon Euro

8 Numara transferine yoğunlaşan Galatasaray'da, aylardır bu konuda sıkı çalışma yaptıklarını ifade eden Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, derbi molası verdi ancak boş da durmuyor.

İtalyanlardan transferi duyurdu! Galatasaray'dan yıldız oyuncuya 15 milyon Euro

Tuttomercato'da yer alan habere göre; Aslan, İtalya Serie A devi Juventus'ta forma giyen Weston McKennie'yi transfer listesine aldı.

İtalyanlardan transferi duyurdu! Galatasaray'dan yıldız oyuncuya 15 milyon Euro

Kontratının son yılına giren 25 yaşındaki ABD'li orta saha, teknik direktör Thiago Motta'nın kadroda düşünmediği isimler arasında gösteriliyor.

İtalyanlardan transferi duyurdu! Galatasaray'dan yıldız oyuncuya 15 milyon Euro

Haberde; sarı-kırmızılıların McKennie hakkında bilgi topladığı belirtildi.

İtalyanlardan transferi duyurdu! Galatasaray'dan yıldız oyuncuya 15 milyon Euro

Dursun Özbek yönetiminin, yıldız orta saha için yaklaşık 15 milyon euro'luk bir transfer teklifi yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

İtalyanlardan transferi duyurdu! Galatasaray'dan yıldız oyuncuya 15 milyon Euro

Temmuz 2021'de 21.9 milyon euro'ya Schalke'den Juventus'a transfer olan McKennie, Ocak 2023'te Leeds'te kiralık oynadı.

İtalyanlardan transferi duyurdu! Galatasaray'dan yıldız oyuncuya 15 milyon Euro

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 28 milyon euro.

İtalyanlardan transferi duyurdu! Galatasaray'dan yıldız oyuncuya 15 milyon Euro

Geçen sezon toplam 38 maça çıkan 25 yaşındaki maestro, gol katkısı sunamasa da 10 asist kaydetti.

İtalyanlardan transferi duyurdu! Galatasaray'dan yıldız oyuncuya 15 milyon Euro

Tecrübeli futbolcu, 2 bin 952 dakika sahada kalırken, 6 karşılaşmada sarı kart gördü.

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