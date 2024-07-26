GALATASARAY HABERLERİ - Danimarka'dan flaş Jelert yorumu: Kopenhag'ın en iyisi!
Sağ bek transferinde mutlu sona ulaşan Galatasaray Elias Jelert'i kadrosuna kattı. Sarı kırmızılıların yeni yıldızı için Danimarka'dan flaş yorum yapıldı. Genç oyuncu hakkında 'Kopenhag'ın en iyisi' ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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SAVUNMADA GELİŞMELİ
İş oyunu sağ kanattan kurmaya geldiğinde de iyi. Zayıf noktası ise savunmada hala olgunlaşmamış olması.
İyi savunma yapabiliyor ama bu onun en sevdiği şey değil. Gol atma ve asist yapma konusunda da biraz eksiği var. Bu konularda daha iyi olmak istiyor.
ZİRVESİ ÇOK YÜKSEK
Geçtiğimiz sezon inişli çıkışlı bir sezondu. Sezonun son bölümünde formundaki düşüş nedeniyle kendini zaman zaman yedek kulübesinde buldu ama Elias Jelert iyi olduğunda çok iyidir.
Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Manchester City'ye karşı Kopenhag'ın açık ara en iyi oyuncusuydu. Hem sağ bek hem de sol bekte muhteşem bir futbol oynadı.
İKİ BEKTE DE OYNUYOR
Küçük yaşlarda kanat oyuncusu olarak görev yapıyordu. Bu da onun neden yüksek hücum gücüne sahip olduğunu açıklayan bir durum.
Ayrıca Kopenhag'da defalarca yaptığı gibi sol bek olarak da oynayabiliyor.
Çalışkan, çevik ve bence kariyerinde bir sonraki adıma hazır, her açıdan iyi bir oyuncu. Galatasaray, kariyeri için doğru bir adım oldu.
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