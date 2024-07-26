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GALATASARAY HABERLERİ - Danimarka'dan flaş Jelert yorumu: Kopenhag'ın en iyisi!

Sağ bek transferinde mutlu sona ulaşan Galatasaray Elias Jelert'i kadrosuna kattı. Sarı kırmızılıların yeni yıldızı için Danimarka'dan flaş yorum yapıldı. Genç oyuncu hakkında 'Kopenhag'ın en iyisi' ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2024 Cuma 06:50
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GALATASARAY HABERLERİ - Danimarka'dan flaş Jelert yorumu: Kopenhag'ın en iyisi!

Danimarka medyasından Daniel Nø jsen Fallah, Elias Jelert'in öne çıkan özellikleri, eksik yönleri ve geçen sezonki performansı hakkında FOTOMAÇ'a konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Danimarka'dan flaş Jelert yorumu: Kopenhag'ın en iyisi!

Bold'da gazetecilik yapan ve Kopenhag'ı yakından takip eden Fallah'ın izlenimleri şöyle:

GALATASARAY HABERLERİ - Danimarka'dan flaş Jelert yorumu: Kopenhag'ın en iyisi!

SAVUNMADA GELİŞMELİ
Her şeyden önce hücumcu bir sağ bek. İyi bir hızı var, agresif ve çok iyi bir top hakimiyetine sahip.

GALATASARAY HABERLERİ - Danimarka'dan flaş Jelert yorumu: Kopenhag'ın en iyisi!

İş oyunu sağ kanattan kurmaya geldiğinde de iyi. Zayıf noktası ise savunmada hala olgunlaşmamış olması.

GALATASARAY HABERLERİ - Danimarka'dan flaş Jelert yorumu: Kopenhag'ın en iyisi!

İyi savunma yapabiliyor ama bu onun en sevdiği şey değil. Gol atma ve asist yapma konusunda da biraz eksiği var. Bu konularda daha iyi olmak istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Danimarka'dan flaş Jelert yorumu: Kopenhag'ın en iyisi!

ZİRVESİ ÇOK YÜKSEK
Geçtiğimiz sezon inişli çıkışlı bir sezondu. Sezonun son bölümünde formundaki düşüş nedeniyle kendini zaman zaman yedek kulübesinde buldu ama Elias Jelert iyi olduğunda çok iyidir.

GALATASARAY HABERLERİ - Danimarka'dan flaş Jelert yorumu: Kopenhag'ın en iyisi!

Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Manchester City'ye karşı Kopenhag'ın açık ara en iyi oyuncusuydu. Hem sağ bek hem de sol bekte muhteşem bir futbol oynadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Danimarka'dan flaş Jelert yorumu: Kopenhag'ın en iyisi!

İKİ BEKTE DE OYNUYOR
Küçük yaşlarda kanat oyuncusu olarak görev yapıyordu. Bu da onun neden yüksek hücum gücüne sahip olduğunu açıklayan bir durum.

GALATASARAY HABERLERİ - Danimarka'dan flaş Jelert yorumu: Kopenhag'ın en iyisi!

Ayrıca Kopenhag'da defalarca yaptığı gibi sol bek olarak da oynayabiliyor.

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