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Galatasaray'a joker gibi transfer! İşte Okan Buruk'un yeni prensi

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor. Son olarak sarı-kırmızılılar ile adı geçen o yıldız, taraftarları çok heyecanlandırdı. Futbolcu sahip olduğu yetenekler bakımından tam bir joker. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2024 Cumartesi 06:50
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Galatasaray'a joker gibi transfer! İşte Okan Buruk'un yeni prensi

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, merkez orta saha pozisyonuna takviye yapmayı hedefliyor.

Galatasaray'a joker gibi transfer! İşte Okan Buruk'un yeni prensi

Sarı-Kırmızılılar, bu doğrultuda sürpriz bir ismi listeye ekledi.

Galatasaray'a joker gibi transfer! İşte Okan Buruk'un yeni prensi

ŞU AN RESMİ TEKLİF YOK

Takvim'in haberine göre Galatasaraylı kurmayların, Brezilya ekibi Palmeiras'ta forma giyen 23 yaşındaki Gabriel Menino'yu gündemine aldığı ortaya çıktı.

Galatasaray'a joker gibi transfer! İşte Okan Buruk'un yeni prensi

8 numara pozisyonuna kaliteli bir oyuncuyu dahil etmek isteyen Cimbom'un, Brezilyalı yıldız için henüz resmi bir teklif yapmadığı ancak; transfer için gerekli temasların çok kısa bir süre içinde başlayacağı öğrenildi.

Galatasaray'a joker gibi transfer! İşte Okan Buruk'un yeni prensi

Menino, merkez orta saha, ön libero ve sağ bekte oynayabiliyor olmasıyla cazip futbolculardan biri olarak görülüyor.

Galatasaray'a joker gibi transfer! İşte Okan Buruk'un yeni prensi

TEKNİK EKİPTEN ONAY ÇIKTI

1.76 boyundaki futbolcuyla ilgili teknik heyetten de onay çıktığı öğrenildi.

Galatasaray'a joker gibi transfer! İşte Okan Buruk'un yeni prensi

Menino'nun Palmeiras ile sözleşmesi 31 Aralık 2027 tarihine kadar devam ediyor.

Galatasaray'a joker gibi transfer! İşte Okan Buruk'un yeni prensi

En güncel verilere göre; Sambacı yıldıza 9 milyon Euro değer biçiliyor.

Galatasaray'a joker gibi transfer! İşte Okan Buruk'un yeni prensi

Galatasaray'ın yeni gözdesi Menino, 2021 yılında 15 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşmıştı.

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