Galatasaray'a joker gibi transfer! İşte Okan Buruk'un yeni prensi
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor. Son olarak sarı-kırmızılılar ile adı geçen o yıldız, taraftarları çok heyecanlandırdı. Futbolcu sahip olduğu yetenekler bakımından tam bir joker. İşte haberin detayları...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
8 numara pozisyonuna kaliteli bir oyuncuyu dahil etmek isteyen Cimbom'un, Brezilyalı yıldız için henüz resmi bir teklif yapmadığı ancak; transfer için gerekli temasların çok kısa bir süre içinde başlayacağı öğrenildi.
Menino, merkez orta saha, ön libero ve sağ bekte oynayabiliyor olmasıyla cazip futbolculardan biri olarak görülüyor.
TEKNİK EKİPTEN ONAY ÇIKTI
1.76 boyundaki futbolcuyla ilgili teknik heyetten de onay çıktığı öğrenildi.
Menino'nun Palmeiras ile sözleşmesi 31 Aralık 2027 tarihine kadar devam ediyor.
En güncel verilere göre; Sambacı yıldıza 9 milyon Euro değer biçiliyor.
Galatasaray'ın yeni gözdesi Menino, 2021 yılında 15 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşmıştı.
Geçen sezon 31 maçta forma giyen Menino, takımına 1 gol katkısı sağlamayı bildi. Futbolcunun, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Aslan'a sıcak bakacağı ifade ediliyor.
DİĞER