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Zaniolo savaşı

Çizme’ye dönmek isteyen İtalyan yıldızın talipleri bitmiyor. Villarreal’in ardından Atalanta da devreye girdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2024 Salı 06:50
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Zaniolo savaşı

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, geleceğini çizmeye çalışıyor. Aston Villa'dan dönüş yapan ve sakatlığı sebebiyle EURO 2024'ü kaçıran İtalyan yıldız, Avrupa Şampiyonası'nda piyasa yapma şansını da kaybetti. Villarreal'in peşinde olduğu 24 yaşındaki oyuncu İtalya'ya dönmek istiyor. Bu sebeple İspanyollar'a sıcak değil. Fiorentina'nın yakın takipte olduğu Zaniolo için Atalanta da devreye girdi. İtalyan ekibinin, önce sarı-kırmızılı kulüple ardından ise İtalyan yıldızla görüşmelere başlaması bekleniyor. 2027 yılında kadar kontratı bulunan Zaniolo için Galatasaray, 25 milyon euro'dan pazarlık görüşmelerine başlamaya hazırlanıyor.

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