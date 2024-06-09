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Galatasaray'da planlar değişti! Davinson Sanchez satılıyor

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da yıldız savunmacı Nelsson’un sakatlığı nedeniyle EURO 2024'ü kaçırması planları değiştirdi. Turnuvada piyasa yapma şansı kalmayan Danimarkalı stoper yerine Davinson Sanchez satış listesine girdi. Davinson'a İtalyan devi Napoli'nin ilgisi büyük. Kolombiyalı yıldızı satış listesine koyan Cimbom, transferde kapıyı o rakamdan açacak. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da planlar değişti! Davinson Sanchez satılıyor

Danimarka Milli Takımından sakatlığı nedeniyle ayrılan Victor Nelsson, Galatasaray'ın planını değiştirmesine neden oldu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da planlar değişti! Davinson Sanchez satılıyor

Sözleşmesinde 25 milyon euro serbest kalma maddesi bulunan stoperin turnuvada piyasa yapma şansı kalmadı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da planlar değişti! Davinson Sanchez satılıyor

Sarı-kırmızılı ekipte Nelsson yerine Davinson Sanchez'in satılma ihtimali ağırlık kazandı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da planlar değişti! Davinson Sanchez satılıyor

Performansıyla dikkat çeken Kolombiyalı yıldıza İtalyan devi Napoli ilgi gösteriyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da planlar değişti! Davinson Sanchez satılıyor

Teknik direktör Conte, Tottenham'da beraber çalıştığı oyuncuyu çok istiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da planlar değişti! Davinson Sanchez satılıyor

Napoli ile Galatasaray arasında pazarlıkların başlaması an meselesi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da planlar değişti! Davinson Sanchez satılıyor

Galatasaray, 9.5 milyon euro yatırım yaptığı 27 yaşındaki stoperin bonservis bedelini Nelsson'la aynı tuttu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da planlar değişti! Davinson Sanchez satılıyor

25 milyon euro'nun altına oyuncuyu bırakmak istemeyen Aslan, kapıyı bu fiyattan açacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da planlar değişti! Davinson Sanchez satılıyor

Davinson Sanchez, Galatasaray'da bu sezon 34 resmi maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 3 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

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