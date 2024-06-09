Galatasaray'da planlar değişti! Davinson Sanchez satılıyor
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da yıldız savunmacı Nelsson’un sakatlığı nedeniyle EURO 2024'ü kaçırması planları değiştirdi. Turnuvada piyasa yapma şansı kalmayan Danimarkalı stoper yerine Davinson Sanchez satış listesine girdi. Davinson'a İtalyan devi Napoli'nin ilgisi büyük. Kolombiyalı yıldızı satış listesine koyan Cimbom, transferde kapıyı o rakamdan açacak. İşte flaş gelişmelerin detayları...
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Sözleşmesinde 25 milyon euro serbest kalma maddesi bulunan stoperin turnuvada piyasa yapma şansı kalmadı.
Sarı-kırmızılı ekipte Nelsson yerine Davinson Sanchez'in satılma ihtimali ağırlık kazandı.
Teknik direktör Conte, Tottenham'da beraber çalıştığı oyuncuyu çok istiyor.
Napoli ile Galatasaray arasında pazarlıkların başlaması an meselesi.
Galatasaray, 9.5 milyon euro yatırım yaptığı 27 yaşındaki stoperin bonservis bedelini Nelsson'la aynı tuttu.
25 milyon euro'nun altına oyuncuyu bırakmak istemeyen Aslan, kapıyı bu fiyattan açacak.
Davinson Sanchez, Galatasaray'da bu sezon 34 resmi maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 3 gol ve 2 asistlik katkı verdi.
Kolombiyalı savunmacının sarı-kırmızılı takımdaki sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
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