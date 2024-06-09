TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Fransız sağ bek! Gelmeye sıcak bakıyor
Son dakika spor haberi: Sağ bek transferi için kolları sıvayan Galatasaray, listedeki isimlerle temaslarını sıklaştırdı. Sacha Boey'in Bayern Münih'e gitmesinin ardından o bölgeden verim alamayan Cimbom, aradığı ismi Fransa'da buldu. Fransa Milli Takımı’yla EURO 2024’te boy gösterecek olan yıldız futbolcu için harekete geçildi. İşte flaş gelişmelerin detayları...
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Wan Bissaka, Kumbedi, Assignon gibi isimlerle görüşen Galatasaray, bu kez Jonathan Clauss için operasyon başlattı.
Transfer listesinde ilk sıralarda yer alan 31 yaşındaki oyuncuyla görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği öğrenildi.
Kulübü Marsilya'yla 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Clauss'la devre arasında da ilgilenen Galatasaray, bu kez daha kararlı.
İKİ YILDA 85 KARŞILAŞMAYA ÇIKTI
Galatasaray'ın öncelik verdiği Clauss, kariyerinin büyük bölümünü Fransa'da geçirdi.
Strasbourg altyapısında futbola başlayan 31 yaşındaki oyuncu, daha sonra Vauban, US Raon-l'etape ve Quevilly Rouen gibi alt lig takımlarında forma giydi.
2018-2020 arasında Almanya'da Biefeld'de oynayan yıldız oyuncu, ardından transfer olduğu Lens'te dikkat çekti.
Piyasa değerini katlayan Clauss, daha sonrasında 2022'de 7 milyon euro'ya Marsilya'ya gitti.
2 sezonda 85 maça çıkarken 7 gol ve 24 asistle dikkat çekti. Clauss'un milli takımda ise 13 maçta 2 golü var.
ASİST CANAVARI
Galatasaray'ın gündemindeki Clauss, rakamlarıyla dikkat çekiyor. Yıldız oyuncu son üç sezonda çift haneli asist sayılarına ulaştı.
2021-22'de Lens'te 40 maçta 5 gol, 11 asistle oynadı. Marsilya'daki rakamları ise şöyle: 2022-23 (2 gol, 12 asist), 2023-25 (5 gol, 12 asist).
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