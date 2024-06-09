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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Fransız sağ bek! Gelmeye sıcak bakıyor

Son dakika spor haberi: Sağ bek transferi için kolları sıvayan Galatasaray, listedeki isimlerle temaslarını sıklaştırdı. Sacha Boey'in Bayern Münih'e gitmesinin ardından o bölgeden verim alamayan Cimbom, aradığı ismi Fransa'da buldu. Fransa Milli Takımı’yla EURO 2024’te boy gösterecek olan yıldız futbolcu için harekete geçildi. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Fransız sağ bek! Gelmeye sıcak bakıyor

Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'un öncelikli hedef olarak belirlediği sağ bek transferi için atağa kalktı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Fransız sağ bek! Gelmeye sıcak bakıyor

Wan Bissaka, Kumbedi, Assignon gibi isimlerle görüşen Galatasaray, bu kez Jonathan Clauss için operasyon başlattı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Fransız sağ bek! Gelmeye sıcak bakıyor

Transfer listesinde ilk sıralarda yer alan 31 yaşındaki oyuncuyla görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Fransız sağ bek! Gelmeye sıcak bakıyor

Kulübü Marsilya'yla 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Clauss'la devre arasında da ilgilenen Galatasaray, bu kez daha kararlı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Fransız sağ bek! Gelmeye sıcak bakıyor

Fransa'yla EURO 2024'te forma giyecek oyuncunun da gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Fransız sağ bek! Gelmeye sıcak bakıyor

İKİ YILDA 85 KARŞILAŞMAYA ÇIKTI
Galatasaray'ın öncelik verdiği Clauss, kariyerinin büyük bölümünü Fransa'da geçirdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Fransız sağ bek! Gelmeye sıcak bakıyor

Strasbourg altyapısında futbola başlayan 31 yaşındaki oyuncu, daha sonra Vauban, US Raon-l'etape ve Quevilly Rouen gibi alt lig takımlarında forma giydi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Fransız sağ bek! Gelmeye sıcak bakıyor

2018-2020 arasında Almanya'da Biefeld'de oynayan yıldız oyuncu, ardından transfer olduğu Lens'te dikkat çekti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Fransız sağ bek! Gelmeye sıcak bakıyor

Piyasa değerini katlayan Clauss, daha sonrasında 2022'de 7 milyon euro'ya Marsilya'ya gitti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Fransız sağ bek! Gelmeye sıcak bakıyor

2 sezonda 85 maça çıkarken 7 gol ve 24 asistle dikkat çekti. Clauss'un milli takımda ise 13 maçta 2 golü var.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Fransız sağ bek! Gelmeye sıcak bakıyor

ASİST CANAVARI
Galatasaray'ın gündemindeki Clauss, rakamlarıyla dikkat çekiyor. Yıldız oyuncu son üç sezonda çift haneli asist sayılarına ulaştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Fransız sağ bek! Gelmeye sıcak bakıyor

2021-22'de Lens'te 40 maçta 5 gol, 11 asistle oynadı. Marsilya'daki rakamları ise şöyle: 2022-23 (2 gol, 12 asist), 2023-25 (5 gol, 12 asist).

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