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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Fernando Muslera müjdesi!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı Fernando Muslera ile ilgili yaşanan o gelişme sarı-kırmızılı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2024 Cumartesi 12:58
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Fernando Muslera müjdesi!

Trendyol Süper Lig devlerinden Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesinin ardından tamamen Süper Lig'e odaklanmış durumda.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Fernando Muslera müjdesi!

Sarı-kırmızılılar son olarak sahasında Çaykur Rizespor'u 6-2'lik skorla mağlup ederek ezeli rakibi Fenerbahçe ile olan şampiyonluk yarışında hata yapmadı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Fernando Muslera müjdesi!

Galatasaray'da alınan skor ve oynanan futbol sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük alkış aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Fernando Muslera müjdesi!

Cimbom diğer yandan gelecek sezon için transfer çalışmalarına ve kadro planlamalarına başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Fernando Muslera müjdesi!

Sarı-kırmızılılarda bu anlamda geleceği büyük merak konusu haline gelen isimlerden birisi de Fernando Muslera.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Fernando Muslera müjdesi!

Uruguaylı yıldız uzun yıllar formasını terlettiği Galatasaray'da pek çok kupa kaldırırken tecrübeli file bekçisinin takımdaki geleceği gündemi meşgul ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Fernando Muslera müjdesi!

Son olarak Muslera ile ilgili flaş gelişmeyi ünlü gazeteci Nicolo Schira duyurdu. Schira sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Uruguaylı kalecinin Galatasaray ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzatmaya yakın olduğunu belirtti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Fernando Muslera müjdesi!

Bu müjdeli haber sonrası Fernando Muslera'nın takımdaki durumu sarı-kırmızılı camiada merakla takip ediliyor.

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