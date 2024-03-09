TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Fernando Muslera müjdesi!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı Fernando Muslera ile ilgili yaşanan o gelişme sarı-kırmızılı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. İşte detaylar...
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Cimbom diğer yandan gelecek sezon için transfer çalışmalarına ve kadro planlamalarına başladı.
Sarı-kırmızılılarda bu anlamda geleceği büyük merak konusu haline gelen isimlerden birisi de Fernando Muslera.
Uruguaylı yıldız uzun yıllar formasını terlettiği Galatasaray'da pek çok kupa kaldırırken tecrübeli file bekçisinin takımdaki geleceği gündemi meşgul ediyor.
Son olarak Muslera ile ilgili flaş gelişmeyi ünlü gazeteci Nicolo Schira duyurdu. Schira sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Uruguaylı kalecinin Galatasaray ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzatmaya yakın olduğunu belirtti.
Bu müjdeli haber sonrası Fernando Muslera'nın takımdaki durumu sarı-kırmızılı camiada merakla takip ediliyor.
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