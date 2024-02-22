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Eski Galatasaraylı Fernando Reges Internacional'e transfer oldu

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'ın, 36 yaşındaki eski Brezilyalı futbolcusu Fernando, Internacional ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 11:43
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Eski Galatasaraylı Fernando Reges Internacional'e transfer oldu

Brezilya ekibi Internacional, Galatasaray'ın eski Brezilyalı futbolcusu Fernando'yu kadrosuna kattı. Internacional Kulübü, 36 yaşındaki orta saha oyuncusu Fernando Reges ile iki yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Galatasaray'ın yanı sıra Porto, Manchester City ve Sevilla'da görev yapan tecrübeli futbolcu, geçen ay profesyonel kariyerine başladığı Brezilya 2. Lig ekibi Vila Nova'ya imza atmıştı.

Avrupa'da 16 yıl forma giyen Fernando, 18 kez kupa sevinci yaşadı. Porto'da 4'er lig ve Portekiz Süper Kupa, 3 Portekiz Kupası ile bir UEFA Avrupa Ligi zaferine ulaşan Fernando, burada sergilediği başarılı performansla Manchester City'nin yolunu tuttu. Manchester ekibinde bir kez İngiltere Lig Kupası kaldıran Brezilyalı oyuncu, Galatasaray'da iki Süper Lig ve bir Türkiye Kupası, Sevilla'da ise iki defa UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu elde etti.

Fernando, orta sahanın vazgeçilmezi haline geldiği Galatasaray'da iki sezonda 58 maça çıktı ve 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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