Haberler Galatasaray GALATASARAY FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray maçı ne zaman? Hangi kanalda?

GALATASARAY FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray maçı ne zaman? Hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Galatsaaray ile Fatih Karagümrük, kritik bir maça çıkacak. Zirveyi yakından ilgilendiren müsabaka RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak. Müsabakada Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 09:37 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 09:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray maçı ne zaman? Hangi kanalda?

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Galatasaray ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı 20 Aralık Çarşamba günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

🍪SOĞUK KURABİYE TARİFİ İÇİN TIKLAYIN👈

GALATASARAY - F. KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

G.Saray: Günay, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Kerem, Icardi.

F. Karagümrük: Dituro, Veseli, Birascchi, Dresevic, Levent, Feghouli, Sturaro, Can Keleş, Mendes, Eysseric, Serdar Dursun.

GALATASARAY'DA 2 EKSİK

Galatasaray'da 2 oyuncu, ceza ve sakatlık nedeniyle Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezalısı olan kaleci Fernando Muslera, maçta görev yapamayacak. Antrenmanda göğüs kasında kopma oluşan Sergio Oliveira da müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.

İKİ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Sacha Boey ve Davinson Sanchez, karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, müsabakada kart görmesi durumunda 18. haftadaki Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.

SAHASINDA 24 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 24 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 24 maçı kaybetmedi. Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 22 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

EVİNDE PUAN KAYBETMEYEN TEK TAKIM

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda. Bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 7 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de en iyi savunma yapan takım olarak da dikkati çekiyor. Ligde çıktığı 15 maçta 31 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 9 gol gördü. Yaptığı maçların 8'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takım oldu.

FATİH KARAGÜMRÜK DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de bu sezon deplasman maçlarında kötü bir performans sergiliyor. Kırmızı-siyahlı takım, ligde konuk olarak çıktığı son 6 karşılaşmada galibiyete ulaşamadı. Bu sezon deplasmandaki tek galibiyetini 2. haftada RAMS Başakşehir karşısında alan Fatih Karagümrük, sonraki 6 dış saha maçında 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Damla Ersubaşı hakkındaki ağır iddialara yanıt verdi! Mahkeme çocukların velayetini eski eşine mi verdi?
Muhalefeti karıştıran operasyon! Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu savaşı resmen başladı: Kim kazanacak?
Karagümrük maçında izleyecekler! Cimbom'un yıldızına çifte kanca
"Golü bahane ederek..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Karagümrük maçında izleyecekler! Cimbom'un yıldızına çifte kanca
Transferde büyük bomba! Real Madrid'in yıldızı...
İSKİ baraj doluluk oranı 20 Aralık 2023
7. sınıf 2. ortak sınav Matematik, Türkçe, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ortak sınavı sorular ve çözümleri
📺Kuruluş Osman 141. BÖLÜM FULL İZLE
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! 09:40
Karagümrük maçında izleyecekler! Cimbom'un yıldızına çifte kanca Karagümrük maçında izleyecekler! Cimbom'un yıldızına çifte kanca 09:37
Galatasaray - F. Karagümrük maçı ne zaman? Galatasaray - F. Karagümrük maçı ne zaman? 09:36
Hatayspor MKE Ankaragücü'nün konuğu olacak! Hatayspor MKE Ankaragücü'nün konuğu olacak! 09:27
Beşiktaş'ın konuğu Alanyaspor! Beşiktaş'ın konuğu Alanyaspor! 09:17
Kayserispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Kayserispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 09:15
Daha Eski
Sezon 2026'dan itibaren ağustosta başlayacak! Sezon 2026'dan itibaren ağustosta başlayacak! 08:49
"Golü bahane ederek..." "Golü bahane ederek..." 08:44
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 20 Aralık? Hangi maç hangi kanalda? BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 20 Aralık? Hangi maç hangi kanalda? 08:06
6 gollü çılgın maçta kazanan yok! 6 gollü çılgın maçta kazanan yok! 01:46
6 gollü çılgın maçta kazanan yok! 6 gollü çılgın maçta kazanan yok! 01:46
Sevilla Quique Flores ile çıkışa geçti! Sevilla Quique Flores ile çıkışa geçti! 01:33