Galatasaray Yalçın Granit'i unutmadı!

Galatasaray Kulübü, Galatasaray ve Türk basketbolunun efsane ismi Yalçın Granit'in vefatının 3. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Türk basketbolunun ve Galatasaray'ın efsanesi Yalçın Granit'i aramızdan ayrılışının 3. yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyoruz." ifadesi yer aldı.
Türk basketbolunun ve Galatasaray'ın efsanesi Yalçın Granit'i aramızdan ayrılışının 3. yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyoruz. 🙏 pic.twitter.com/mPHEnIqO9M— Galatasaray Basketbol (@GSBasketbol) November 1, 2023