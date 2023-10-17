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Erden Timur bugün A Spor'da

Türk basınının duayen isimleri soracak, Timur perde arkasında yaşananları anlatacak. Dev program saat 21.00’de başlayacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 06:50
Erden Timur bugün A Spor'da

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, bugün saat 21.00'de A Spor'un canlı yayın konuğu olacak. A Spor TV Spor Müdürü Cüneyt Şen'in moderatörlüğünde gerçekleşecek olan 'Gündem Özel' programına Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır konuk olacak.

Spor basınının duayenleri her şeyi soracak, Erden Timur cevaplayacak. Geçen sezon neler yaşandı? MHK, hakemler ve rakipler hakkında neler söyleyecek? Kemerburgaz ve Florya projeleri hangi aşamaya geldi? Dünyanın konuştuğu transferlerin perde arkasında neler yaşandı? UEFA Şampiyonlar Ligi hedefleri, İç transferdeki son durum... Hepsi ve daha fazlası bu programda. 'Gündem Özel, bugün saat 21.00'de canlı yayınla A Spor'da. Sakın kaçırmayın!..

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