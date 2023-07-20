GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Origi'den kötü haber! Takımında kalmak istiyor

Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.
Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.
Sarı-kırmızılıların gündemine aldığı Milan'lı golcü Divock Origi'de flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
fotomac.com.tr'den Tuğçe Erginkoç'un La Gazzetta dello Sport'tan aktardığı habere göre West Ham ve Galatasaray'ın istediği Belçikalı futbolcu, Milan'dan ayrılmaya sıcak bakmıyor.
Öte yandan haberde oyuncunun senelik 4 milyon euro'yu bulan maaşının, yıldız ismin talipleri için bir soru işareti yarattığı ifade edildi.
Milan'da kötü bir sezonu geride bırakan 28 yaşındaki forvet, çıktığı 36 karşılaşmada 2 gol ve 1 asiste imzasını atmıştı.
DIVOCK ORIGI KİMDİR?
18 Nisan 1995 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Genk altyapısında başladı.
1.89 cm boyundaki Origi, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor. Yıldız isim ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Belçika Milli Takımı ile 32 maça çıkan Origi, 3 gole imzasını attı.
Origi'nin güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro...