Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Origi'den kötü haber! Takımında kalmak istiyor

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Origi'den kötü haber! Takımında kalmak istiyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarında da gaza bastı. Sarı-kırmızılıların listesinde yer alan Belçikalı futbolcu Divock Origi'den ise kötü haber geldi. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2023 Perşembe 11:04
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Origi'den kötü haber! Takımında kalmak istiyor

Öte yandan haberde oyuncunun senelik 4 milyon euro'yu bulan maaşının, yıldız ismin talipleri için bir soru işareti yarattığı ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Origi'den kötü haber! Takımında kalmak istiyor

Milan'da kötü bir sezonu geride bırakan 28 yaşındaki forvet, çıktığı 36 karşılaşmada 2 gol ve 1 asiste imzasını atmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Origi'den kötü haber! Takımında kalmak istiyor

DIVOCK ORIGI KİMDİR?

18 Nisan 1995 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Origi'den kötü haber! Takımında kalmak istiyor

Profesyonel futbol kariyerine Genk altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Origi'den kötü haber! Takımında kalmak istiyor

Kariyerinde Lille, Liverpool, Wolfsburg ve Milan formaları giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Origi'den kötü haber! Takımında kalmak istiyor

1.89 cm boyundaki Origi, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor. Yıldız isim ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Origi'den kötü haber! Takımında kalmak istiyor

Belçika Milli Takımı ile 32 maça çıkan Origi, 3 gole imzasını attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Origi'den kötü haber! Takımında kalmak istiyor

Kenya asıllı yıldız futbolcunun Milan ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Origi'den kötü haber! Takımında kalmak istiyor

Origi'nin güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro...

DİĞER
Son dakika haberleri: Anderson Talisca Türkiye'ye geri dönüyor! Süper Lig'i birbirine katacak iddia
Kadir Şeker davasında flaş gelişme! Yeniden cezaevine girecek mi?
Brezilyalı orta saha F.Bahçe'ye koşuyor!
Erden Timur'dan 4 bomba birden!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'dan F.Bahçe'ye gönderme!
Erden Timur'dan Icardi açıklaması | CANLI
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) taban puanları 2023
BESYO taban puanları 2023
2023 YKS sınavına kaç kişi girdi?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan F.Bahçe'ye gönderme! G.Saray'dan F.Bahçe'ye gönderme! 11:48
Antalyaspor Iraklı orta sahayı kadrosuna kattı! Antalyaspor Iraklı orta sahayı kadrosuna kattı! 11:45
Türkiye'nin FIFA sıralaması belli oldu! Türkiye'nin FIFA sıralaması belli oldu! 11:39
Çağdaş Atan'dan transfer açıklaması! Çağdaş Atan'dan transfer açıklaması! 11:37
Erden Timur'dan Icardi açıklaması | CANLI Erden Timur'dan Icardi açıklaması | CANLI 11:33
Zaha'nın eşinden flaş paylaşım! Zaha'nın eşinden flaş paylaşım! 11:21
Daha Eski
Başkan açıkladı! 4 isimden ret Başkan açıkladı! 4 isimden ret 11:10
Deniz Kayadelen tarihe geçti! Deniz Kayadelen tarihe geçti! 11:08
Aslan'a kötü haber! Takımında kalmak istiyor Aslan'a kötü haber! Takımında kalmak istiyor 11:04
Brezilyalı orta saha F.Bahçe'ye koşuyor! Brezilyalı orta saha F.Bahçe'ye koşuyor! 10:46
Beşiktaş - Strasbourg maçı saat kaçta? Beşiktaş - Strasbourg maçı saat kaçta? 10:45
F.Bahçe'de 6 ayrılık birden! F.Bahçe'de 6 ayrılık birden! 10:16