Galatasaray'ın şampiyonluğu dünya basınında ses getirdi: Hesabı Icardi kesti!

Ankaragücü'nü Ankara'da 4-1 yenen Galatasaray tarihinde 23. kez şampiyon oldu. 2021-22 sezonunu 13. sırada bitiren ve tarihinin en kötü istatistiğine imza atan Galatasaray bu başarıyla muhteşem bir geri dönüş yapmış oldu. (BBC Sports)
Boom boom! Hesabı Icardi kesti, Galatasaray Türkiye şampiyonu oldu. Eski Inter kaptanı sarı kırmızılıları 4 yıllık hasretin ardından 23. şampiyonluğuna taşıdı. (La Gazzetta dello Sport)
Sezonun sondan bir önceki ve belki de en kritik maçında Icardi'nin iki golü sayesinde Ankaragücü'nü 4-1'le geçen Galatasaray tarihinde 23. şampiyonluğa ulaştı. (L'Equipe)