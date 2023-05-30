Galatasaray'ın şampiyonluğu dünya basınında ses getirdi: Hesabı Icardi kesti!

Ankaragücü'nü Ankara'da 4-1 yenen Galatasaray tarihinde 23. kez şampiyon oldu. 2021-22 sezonunu 13. sırada bitiren ve tarihinin en kötü istatistiğine imza atan Galatasaray bu başarıyla muhteşem bir geri dönüş yapmış oldu. (BBC Sports)