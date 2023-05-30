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Galatasaray'ın şampiyonluğu dünya basınında ses getirdi: Hesabı Icardi kesti!

Galatasaray'ın Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 yenmesi sonrası Süper Lig 2022-2023 sezonu şampiyonu olması sadece Türkiye'de değil, dünyada da ses getirdi. Yabancı basın, sarı kırmızılı ekibin zaferiyle ilgili başta Mauro Icardi olmak üzere yıldız futbolcuları üzerinden manşetlerine taşıdı. İşte dış basında Galatasaray'ın şampiyonluğuyla ilgili atılan manşetler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 01:43
Galatasaray'ın şampiyonluğu dünya basınında ses getirdi: Hesabı Icardi kesti!

Ankaragücü'nü Ankara'da 4-1 yenen Galatasaray tarihinde 23. kez şampiyon oldu. 2021-22 sezonunu 13. sırada bitiren ve tarihinin en kötü istatistiğine imza atan Galatasaray bu başarıyla muhteşem bir geri dönüş yapmış oldu. (BBC Sports)

Galatasaray'ın şampiyonluğu dünya basınında ses getirdi: Hesabı Icardi kesti!

Boom boom! Hesabı Icardi kesti, Galatasaray Türkiye şampiyonu oldu. Eski Inter kaptanı sarı kırmızılıları 4 yıllık hasretin ardından 23. şampiyonluğuna taşıdı. (La Gazzetta dello Sport)

Galatasaray'ın şampiyonluğu dünya basınında ses getirdi: Hesabı Icardi kesti!

Sezonun sondan bir önceki ve belki de en kritik maçında Icardi'nin iki golü sayesinde Ankaragücü'nü 4-1'le geçen Galatasaray tarihinde 23. şampiyonluğa ulaştı. (L'Equipe)

Galatasaray'ın şampiyonluğu dünya basınında ses getirdi: Hesabı Icardi kesti!

Ankaragücü'nü 4-1 yenerek 82 puana ulaşan Türk devi Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi matematiksel olarak saf dışı bırakarak 23. şampiyonluğuna ulaştı. (Sportstar)

Galatasaray'ın şampiyonluğu dünya basınında ses getirdi: Hesabı Icardi kesti!

Rahat galibiyetle şampiyonluğa... Galatasaray, Ankaragücü'nü 4-1 yendi ve tarihinde 23. kez Türkiye'nin en büyüğü oldu. (News.ro)

Galatasaray'ın şampiyonluğu dünya basınında ses getirdi: Hesabı Icardi kesti!

Icardi'nin 2 golle imzasını attığı maçta Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 yenen Galatasaray, bu sonuçla ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin 2-0'lık Antalyaspor galibiyetini de boşa çıkardı. En son 4 yıl önce zafere ulaşan sarı kırmızılılar tarihindeki 23. şampiyonluğa uzandı. (Calciomercato)

Galatasaray'ın şampiyonluğu dünya basınında ses getirdi: Hesabı Icardi kesti!

Galatasaray 23. kez Türkiye şampiyonu! Sezonun bitimine bir maç kala, İstanbul devi Galatasaray, Ankara'da aldığı galibiyetle takipçisi Fenerbahçe'yi matematiksel olarak saf dışı bırakarak Süper Lig şampiyonu oldu. (Reinische Post)

Galatasaray'ın şampiyonluğu dünya basınında ses getirdi: Hesabı Icardi kesti!

Şampiyon Galatasaray! Eski Serie A yıldızı Icardi yeniden doğdu, Torreira taraftarların sevgilisi oldu. (Tuttomercato)

Galatasaray'ın şampiyonluğu dünya basınında ses getirdi: Hesabı Icardi kesti!

Galatasaray, 4-1'lik Ankaragücü galibiyeti sonrası ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın önünde 23. kez Türkiye şampiyonu oldu. (FCL Magazin)

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