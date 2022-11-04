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Domenec Torrent'ten Galatasaray sözleri! "Büyük bir hataydı"

Galatasaray'da Fatih Terim'in ardından göreve gelen Domenec Torrent, beklenen başarıyı gösterememiş ve sezon sonunda takımdan ayrılmıştı. Yeniden takım çalıştırmaya hazırlanan Torrent açıklamalarda bulunurken Galatasaray dönemine dair de konuştu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 23:25 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 23:26
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Domenec Torrent'ten Galatasaray sözleri! "Büyük bir hataydı"

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Domenec Torrent, Dursun Özbek'in başkanlığa gelmesinin ardından takımdan gönderilmişti.

Domenec Torrent'ten Galatasaray sözleri! "Büyük bir hataydı"

Yeniden takım çalıştırmaya hazırlanan Torrent, GOAL'e açıklamalarda bulundu. İşte o sözler;

Domenec Torrent'ten Galatasaray sözleri! "Büyük bir hataydı"

Birkaç hafta içerisinde yeniden çalışmayı umuyorum. Bu MLS'te de olabilir.

Domenec Torrent'ten Galatasaray sözleri! "Büyük bir hataydı"

City Group'tan ayrılmam bir hataydı belki ancak doğru an olduğunu düşündüm. Çok mutlu olduğum bir yerdi, ama olan bu.

Domenec Torrent'ten Galatasaray sözleri! "Büyük bir hataydı"

Ayda bir Pep Guardiola ile konuşuyoruz ve ona ABD'deki genç futbolcuların ne kadar değerli olduklarından bahsediyorum.

Domenec Torrent'ten Galatasaray sözleri! "Büyük bir hataydı"

Meslektaşlarıma da defalarca söylüyorum. Bir sonraki Dünya Kupası'nda ABD'ye karşı dikkatli olun!

Domenec Torrent'ten Galatasaray sözleri! "Büyük bir hataydı"

Sezon ortasında teklifi kabul edip Galatasaray'a gitmem bir hataydı.

Domenec Torrent'ten Galatasaray sözleri! "Büyük bir hataydı"

Türkiye'de her şey sonraki maçı kazanmaya çalışmakla ilgili. Türkiye'nin sorunu bu.

Domenec Torrent'ten Galatasaray sözleri! "Büyük bir hataydı"

ABD ile Türkiye'yi karşılaştırırsanız, burası harika bir yer. Takım geliştirmek için oldukça zamanının oluyor. Türkiye'de ise bu imkansız.

Domenec Torrent'ten Galatasaray sözleri! "Büyük bir hataydı"

Galatasaray'ın teklifini kabul etmek hataydı. Sezon öncesi benim için çok önemli, oyuncuları ikna etmek için bu çok önemli. Sezon ortası kabul etmek çok büyük hataydı.

Domenec Torrent'ten Galatasaray sözleri! "Büyük bir hataydı"

Amerika'da çalışmak fikrinden asla vazgeçmiyorum. Burada çalışmak benim için büyük zevkti.

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