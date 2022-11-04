Domenec Torrent'ten Galatasaray sözleri! "Büyük bir hataydı"

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Domenec Torrent, Dursun Özbek'in başkanlığa gelmesinin ardından takımdan gönderilmişti.
Galatasaray'da geçtiğimiz sezon Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Domenec Torrent, Dursun Özbek'in başkanlığa gelmesinin ardından takımdan gönderilmişti.
Yeniden takım çalıştırmaya hazırlanan Torrent, GOAL'e açıklamalarda bulundu. İşte o sözler;
Birkaç hafta içerisinde yeniden çalışmayı umuyorum. Bu MLS'te de olabilir.
City Group'tan ayrılmam bir hataydı belki ancak doğru an olduğunu düşündüm. Çok mutlu olduğum bir yerdi, ama olan bu.
Ayda bir Pep Guardiola ile konuşuyoruz ve ona ABD'deki genç futbolcuların ne kadar değerli olduklarından bahsediyorum.
Meslektaşlarıma da defalarca söylüyorum. Bir sonraki Dünya Kupası'nda ABD'ye karşı dikkatli olun!
Sezon ortasında teklifi kabul edip Galatasaray'a gitmem bir hataydı.
Türkiye'de her şey sonraki maçı kazanmaya çalışmakla ilgili. Türkiye'nin sorunu bu.
Galatasaray'ın teklifini kabul etmek hataydı. Sezon öncesi benim için çok önemli, oyuncuları ikna etmek için bu çok önemli. Sezon ortası kabul etmek çok büyük hataydı.
Amerika'da çalışmak fikrinden asla vazgeçmiyorum. Burada çalışmak benim için büyük zevkti.