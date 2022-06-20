Arda Turan kalıyor

Galatasaray'ın altyapısından yetişen ve kulübün unutulmazları arasına girmeyi başaran Arda Turan'ın sözleşmesi sona erdi. Tecrübeli ismin ne yapacağı büyük bir merakla takip edilirken, sürpriz bir iddia gündeme geldi. Kardeşi Okan Turan'ın düğününe Sportif AŞ başkan vekilliğine getirilen Erden Timur'u da davet eden Turan, Timur'dan sarı-kırmızılı kulüpte kalması için teklif aldı. İdari tarafta görev yapması istenilen Arda Turan'ın tekliften çok memnun kaldığı ifade edildi.

SÜRE TALEP ETTİ

Timur'dan düşünmek ve ailesine danışmak için süre isteyen Arda Turan'ın teklifi kabul etmesi ve sarı-kırmızılı takımda çalışmaya devam etmesi bekleniyor. Yıldız futbolcunun yeni dönemde sportif direktörlüğe geçmesi beklenilen Cenk Ergün'e yardımcı olması bekleniyor.

Kariyerinde Manisa, Atletico Madrid, Barcelona ve Başakşehir'de de forma giyen Arda, geçen sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 12 maçta 297 dakika süre alabildi. Tecrübeli isim, geçtiğimiz günlerde "Emeklilik günlerim başladı" ifadesini kullanmıştı.