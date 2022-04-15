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Galatasaray'da roller değişti! Arda Turan 17 yıl sonra...

Galatasaray, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Ukrayna'daki savaşa dikkat çekmek için Dinamo Kiev ile dostluk maçında karşı karşıya geldi. Kaptan Arda Turan maça 11'de başlarken, ikinci yarıda yerini Ayhan Akman'ın oğlu Hamza Akman'a bıraktı. Bu değişiklik akıllara 17 yıl öncesini getirdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 12:47
Galatasaray'da roller değişti! Arda Turan 17 yıl sonra...

Galatasaray, Ukrayna'daki savaştan zarar gören çocuklara yardım için Dinamo Kiev ile karşılaşırken mücadeleyi kazanan taraf 3-1'lik skorla Ukrayna temsilcisi Kiev oldu.

Galatasaray'da roller değişti! Arda Turan 17 yıl sonra...

"Barış için maç" sloganıyla gerçekleşen maçtan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, Jankat Yılmaz, Emir Tintiş, Kaan Arslan, Zeki Mert Saki, Hamza Yiğit Akman, Özgür Baran Aksaka ve Beknaz Almazbekov gibi genç futbolculara süre verdi.

Galatasaray'da roller değişti! Arda Turan 17 yıl sonra...

17 YIL SONRA ROLLER DEĞİŞTİ

Mücadelede Galatasaray'ın eski kaptanlarından Ayhan Akman'ın oğlu Hamza Yiğit Akman ilk kez forma giydi. Bu durum ilginç bir tesadüfü de beraberinde getirdi. 2005 yılında Galatasaray'daki ilk profesyonel maçında Ayhan Akman'ın yerine oyuna giren Arda Turan, bu kez Ayhan Akman'ın oğlu Hamza'ya yerini bıraktı.

Galatasaray'da roller değişti! Arda Turan 17 yıl sonra...

Bu görüntü sosyal medyanın konusu oldu. Fiziksel görüntü olarak da Ayhan Akman'a benzeyen Hamza oynadığı futbolla taraftarın da alkışını aldı.

Galatasaray'da roller değişti! Arda Turan 17 yıl sonra...

ARDA'DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Maçın ardından Instagram'da paylaşım yapan Arda Turan, duygularını böyle ifade etti:

Böylesi günler, maçlar genç kardeşlerimiz için çok özeldir. 2005'teki Göteborg maçını hatırlıyorum, bir gün öncesinde içim içime sığmıyordu. Ali Sami Yen Stadı'nda çizginin diğer tarafında olmayı düşünmek bile çok heyecanlandırıyordu beni ve altyapıdan o maç için kadroya dâhil olan arkadaşlarımı. Belki çok kişi için sıradan bir gündü ama bilemiyorsunuz ki… Bir daha o stada çıkabilecek misiniz, Galatasaray formasını ne kadar giyebileceksiniz, ulusal bir kanaldan yayınlanan bir maçta sevdikleriniz sizi o günden sonra da izleyebilecek mi? Bu heyecanı çok iyi biliyorum, o yüzden bugün ilk kez evimizde Galatasaray taraftarının karşısına çıkan kardeşlerim için çok mutlu oldum. İnşallah hayal ettiklerinden de fazlasını yaşayacakları kariyerleri olur, hem Galatasaray'a hem de ülkemize yıllarca hizmet ederler. Hepsinin yolu, bahtı açık olsun.

Tabii içlerinden birinin benim için ayrı bir yeri var... Ayhan Akman, Galatasaray'daki ilk kaptanlarımdandı. Kamplarda aynı odada kalırdık, kurduğumuz hayallerin çoğunu yaşamak nasip oldu; çok şükür. Bir gece uyumadan önce, "bir gün oğlumuz olursa ikimiz de isimlerini Hamza koyalım" dedik birbirimize, ben Ayhan Akman'a hayran 16-17 yaşında bir çocuktum. Hamza bugün ilk kez Ali Sami Yen'e çıkarken, ilk adımında yanında olmanın gururunu yaşadım. Hayatının her anını bildiğiniz birinin gelişimini, attığı adımları görmenin verdiği hazzı tarif etmek kolay değil. Kardeşi Efe ile birlikte, babası gibi, bu bayrak yarışında Galatasaray'a çok şey vereceğini biliyorum ve o günler için sabırsızlanıyorum.

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