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Beşiktaş'tan Romelu Lukaku takibi!

Beşiktaş, forvet transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlıların, Dusan Vlahovic'in ardından listesindeki en güçlü adaylardan biri olan Romelu Lukaku ile temaslarını sürdürdüğü öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2026 10:34
Beşiktaş'tan Romelu Lukaku takibi!

Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya kampında sürdüren Beşiktaş, bir yandan da transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda gelecek sezonun kadrosunu şekillendirirken, ihtiyaç duyulan bölgelere önemli takviyeler yapmayı hedefliyor. Bu kapsamda transfer listesinin ilk sırasında santrfor pozisyonu yer alıyor.

Beşiktaş yönetimi, golcü transferi için çalışmalarını yoğunlaştırırken Dusan Vlahovic'in yanı sıra dikkat çeken bir ismi daha gündemine aldı. Siyah-beyazlıların, Belçika Milli Takımı formasıyla 2026 Dünya Kupası'nda görev alan Romelu Lukaku ile temaslarını sıklaştırdığı öne sürüldü. Lukaku'nun Vlahovic'in ardından Beşiktaş'ın forvet transferindeki en güçlü adaylardan biri olduğu ifade ediliyor.

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