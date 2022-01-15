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Galatasaray'da yeni Sportif Direktör Mario Branco oldu!

Galatasaray'da Fatih Terim'in ardından yenilikler yaşanmaya devam ediliyor. Son olarak Domenec Torrent'i A Takım'ın başına getiren Galatasaray, şimdi de bir Sportif Direktörle anlaşma sağladı. Buna göre Galatasaray'da futbolun yeni beyni, Mario Branco oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 17:58 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 18:05
Galatasaray'da yeni Sportif Direktör Mario Branco oldu!

Galatasaray, Sportif Direktör olarak Portekizli Mario Branco ile anlaşma sağladı.

Galatasaray'ın yeni Sportif Direktörü Branco, Beşiktaş- Gaziantep FK maçını Vodafone Park'ta izledi. Branco Cumartesi günü de Karagümrük - Rizespor maçını statta takip etti.

KARİYERİNE SCOUT OLARAK BAŞLADI

Hürriyet'in haberin göre, son olarak Famalicao'da Sportif Direktör olarak görev yapan Branco, öncesinde Portekiz kulüpleri Leixoes ve Estoril'de, Romen kulübü Astra'da, Hırvat kulübü Hajduk Split'te ve Yunan kulübü PAOK'ta görev aldı.

Kariyerine Pontevedra'da scout olarak başlayan 46 yaşındaki Portekizli, Wisla Krakow, Zaglebie Lubin ve Steaua Bükreş'te de aynı görevi sürdürdü. Branco, 2009'da Leixoes ile sportif direktörlüğe adım attı.

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