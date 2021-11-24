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Galatasaray Marsilya maçı hazırlıklarını tamamladı

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, E Grubu 5. haftasında Fransız ekibi Marsilya ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, NEF Stadyumu'nda oynanacak zorlu müsabakanın hazırlıklarını, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2021 Çarşamba 19:03
Galatasaray Marsilya maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. haftasında evinde oynayacağı Marsilya maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktörü Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk 15 dakikası basın açık olarak yapıldı. Antrenman ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışmaları ile başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular top kapma çalışmasının gerçekleştirdi. Basına kapalı olan bölümde de Marsilya maçının taktiği üzerinde duruldu.

Galatasaray ile Marsilya 25 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.


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