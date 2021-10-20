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Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda CANLI olarak yayınlanacak?

Spor haberi... UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 3. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, E Grubu'ndaki 3. maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi futbolseverler Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2021 Çarşamba 17:03
Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda CANLI olarak yayınlanacak?

Galatasaray, grubunda lider olduğu Avrupa Ligi'nde üçüncü maçına Rusya'da çıkıyor. Sarı-kırmızılılarda karşılaşma öncesi Sacha Boey ve Arda Turan'ın sakatlıkları bulunurken ev sahibi takımda Ze Luis, Anton Miranchuk, Maciej Rybus, Stanislav Magkeev ve Tin Jedvaj gibi isimler sakat...

LOKOMOTIV MOSKOVA-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşılaşacağı maç yarın TSİ 22.00'de başlayacak ve Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

LOKOMOTIV MOSKOVA-GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lokomotiv Moskova: Guilherme; Zhivoglyadov, Pablo, Barinov, Tiknizyan; Beka Beka, Kulikov, Maradishvili; Zhemaletdinov; Anjorin, Smolov

Galatasaray: Muslera; Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt; Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı; Morutan, Cicaldau, Kerem; Halil

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