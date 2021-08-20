Son dakika spor haberi: DeAndre Yedlin'den Randers-Galatasaray maçı sonrası öz eleştiri!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Danimarka'nın Randers takımıyla 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların ABD'li sağ beki DeAndre Yedlin, karşılaşma sonrası öz eleştiride bulunarak şu açıklamaları yaptı:

Fırsatlar yakaladım. Belki orta yaparak değerlendirebilirdim. Defansif ve ofansif biraz daha kararlı, biraz daha tempomuzu arttırarak oynarsak taraftarımızla güzel bir sona ulaşabiliriz. Deplasmanda 1-1 kötü değil. 2. maçta daha etkili, daha kararlı olmalıyız. Zaten Türkiye'nin en büyük taraftarları önünde oynayacağız, turu geçeceğiz.