Atletico Madrid-Getafe CANLI İZLE | Maç saati, kanalı ve muhtemel 11'ler

Atletico Madrid-Getafe CANLI İZLE | Maç saati, kanalı ve muhtemel 11'ler

İspanya La Liga’nın 28. haftasında başkent temsilcileri Atletico Madrid ve Getafe, Metropolitano Stadyumu’nda kozlarını paylaşıyor. Diego Simeone yönetimindeki ev sahibi ekip, topladığı 54 puanla 4. sırada yer alırken, Şampiyonlar Ligi bileti yolunda hata yapmak istemiyor. Öte yandan sezonun sürpriz ekiplerinden Pepe Bordalas'ın Getafe'si, 35 puanla 9. sırada bulunuyor ve Avrupa kupaları iddiasını sürdürmek adına zorlu deplasmandan puan çıkarmayı hedefliyor. Defansif disipliniyle bilinen iki ekibin bu stratejik savaşı, ligin üst sıralarındaki dengeleri doğrudan etkileyecek. Peki Atletico Madrid-Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2026 Cumartesi 09:06
La Liga'da heyecan dorukta! Atletico Madrid, son 3 lig maçında aldığı galibiyetin moraliyle taraftarı önüne çıkarken konuk ekip Getafe ise son haftalardaki dirençli futbolu ile dev rakibine sürpriz yapma peşinde. Geçmişteki randevularda sert ve düşük skorlu mücadelelere sahne olan bu eşleşme, taktiksel disiplinin ön planda olduğu bir 90 dakika vadediyor. Koke'nin orta sahadaki liderliği ile Getafe'nin fiziksel oyun gücünün çarpışacağı bu başkent derbisi, her iki takımın sezon sonu hedefleri için de belirleyici bir rol oynayacak. İşte Atletico Madrid-Getafe maçının detayları...

Atletico Madrid-Getafe MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 28. haftasındaki Atletico Madrid-Getafe maçı, 14 Mart Cuma günü oynanacak. Metropolitana Stadyumu'ndaki karşılaşma, Türkiye Saati ile 18.18'te başlayacak.

Atletico Madrid-Getafe MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya'nın en üst liginin puan cetvelini yeniden yazabilecek potansiyeldeki Atletico Madrid-Getafe mücadelesi, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Atletico Madrid-Getafe MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid: Oblak; Molina, Gimenez, Lenglet, Diaz; Koke, Barrios; Gonzalez, Almada, Baena; Sorloth

Getafe: Soria; Abqar, Duarte, Romero; Femenia, Dakonam, Milla, Arambarri, Iglesias; Vazquez, Satriano

