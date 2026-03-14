Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Jota Silva'nın biletini kesti!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Jota Silva'nın biletini kesti!

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, sezon başında Nottingham Forest'tan kiralık olarak kadroya katılan Jota Silva'nın biletini kesti. Tecrübeli teknik adamın yönetimle yaptığı görüşmede; "Gelecek sezon kadroda düşünmüyorum. Bonservisini almayın" dedi. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2026 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2026 Cumartesi 09:51
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Jota Silva'nın biletini kesti!

Beşiktaş'ta yenilmezlik serisi Galatasaray derbisi ile sona ererken ligin geri kalanında oynanacak olan maçlardan 3 puan ile ayrılmanın ve üst sıralara tırmanmanın hesabı yapılıyor. Öte yandan siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebiyle gelecek sezonun kadro planlamalarına başladı. Bu doğrultuda yapılacak takviyeler dışında takımdan gönderilecek oyuncular da belirlendi.

Teknik direktör Sergen Yalçın, sezon başında Nottingham Forest'tan kiralık olarak kadroya katılan Jota Silva'nın biletini kesti. Tecrübeli teknik adamın yönetimle yaptığı görüşmede, "Gelecek sezon kadroda düşünmüyorum. Bonservisini almayın." dediği ortaya çıktı.

Son haftalarda yedek kulübesine hapsolan Portekizli kanat oyuncusu, bu sezon 16 maçta 460 dakika oynadı ve 3 gol attı.

