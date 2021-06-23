Son dakika spor haberi: Galatasaray ilk sınavına çıkıyor!

Başkan Burak Elmas'ın teknik direktör Fatih Terim ile yola devam edileceğini açıklamasının ardından Florya'ya dönen Fatih Terim, yeni sezon çalışmalarına hız kesmeden başladı.

Tecrübeli çalıştırıcı yönetiminde antrenmanlarını sürdüren Galatasaray'ın ilk sınavına çıkacağı tarih belli oldu. Yunanis'tan ekiplerinden Aris sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni sezon öncesinde oynanacak hazırlık maçlarına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Yunan ekibinden yapılan paylaşımda Galatasaray ile 3 Temmuz'da hazırlık maçı oynanacağı bilgisine de yer verildi.

ARIS'TE TANIDIK İSİM!

Cimbom'un hazırlık maçında karşılaşacağı Aris'te tanıdık bir isim de top koşturuyor. Daha önce Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Konstantinos Mitroglou, Yunan ekibi Aris'te futbol hayatını sürdürüyor.

TEMMUZDA DEVLER SAHNESİ!

Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde de gruplar için mücadele edecek olan Galatasaray, 2. ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV ile karşı karşıya gelecek. İki ayaklı tur sistemine göre oynanacak maçların ilki 20-21 Temmuz'da, rövanş müsabakaları ise 27-28 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Galatasaray PSV maçının tarihi ve saati ilerleyen günlerde açıklanacak.