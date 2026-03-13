Hesap.com Antalyaspor - Gaziantep FK maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında heyecan sürüyor. Form düşüklüğü yaşayan iki takım, Hesap.com Antalyaspor ile Gaziantep FK, Corendon Airlines Park'ta kozlarını paylaşıyor. Bu kritik mücadelede, her iki ekip de kötü gidişata "dur" demek için sahaya çıktı. Ev sahibi Hesap.com Antalyaspor, son dört resmi maçında galibiyet yüzü göremedi. Bu süreçte 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Akrepler, ligdeki son üç maçında da puan kayıpları yaşayarak taraftarını üzdü. Antalya ekibi, kendi sahasında kazanarak moral depolamak istiyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Hesap.com Antalyaspor: Cuesta, Paal, Hüseyin, Veysel, Bünyamin, Ceesay, Soner, Saric, Storm, Ballet, van de Streek.

Gaziantep FK: Burak, Nazım, Arda, Abena, Perez, Ogün, Maxim, Gassama, Kozlowski, Lungoyi, Bayo.

ANTALYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'deki bu önemli mücadele saat 20.00'de başladı.

HESAP.COM ANTALYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Hesap.com Antalyaspor - Gaziantep FK maçı, beIN Sports 2 ekranlarından futbolseverlerle buluştu.