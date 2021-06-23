Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan transfer hamlesi! Fatih Terim 2 ismi istedi (GS spor haberi)

Sarı-kırmızılılarda, Feghouli, Arda, Kerem, Babel ve Onyekuru'nun devamlılığının olmamasından dolayı bu bölge için iki futbolcunun adı ön plana çıktı.

Tecrübeli hoca geçen sezon birçok arayışa girdiği sağ ve sol kanat için bir türlü sürekliliği sağlayamadı. Yeni sezonda yabancı sayısı nedeniyle yerli oyuncu arayışına devam eden Galatasaray'da gündeme flaş isimler geldi.