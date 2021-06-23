Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan transfer hamlesi! Fatih Terim 2 ismi istedi (GS spor haberi)

Galatasaray'da kıyasıya bir yarışın ardından başkanlığa seçilen Burak Elmas, ilk olarak takımın başına Fatih Terim'i getirdi. Elmas, Terim'e transferde ayrıca tam yetki verdi.
Yeni sezon öncesi takımla antrenmanlara çıkmaya başlayan Fatih Terim, transferde belilrlediği oyuncuların listesini zaman kaybetmeden yönetime sundu.
Tecrübeli hoca, özellikle geçen sezon en büyük sorun olan ön libero ve kanat oyuncularının alternatifsizliği yüzünden büyük sıkıntı yaşamıştı. Terim ön libero için geçen sezon sonunda verdiği rapor doğrultusunda Aytaç ve Alpaslan isimlerinin kadroya katılmasını sağladı.