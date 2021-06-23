Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan transfer hamlesi! Fatih Terim 2 ismi istedi (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan transfer hamlesi! Fatih Terim 2 ismi istedi (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de yeni başkanı Burak Elmas'ı seçen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Başkan Elmas'ın gelmesiyle yeniden görevinin başına geçen teknik direktör Fatih Terim, transfer girişimlerini hızlandırdı. Terim, özellikle Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara hamlelerinin ardında her iki kanatta oynayabilecek 2 ismi yönetime sundu. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 18:04
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan transfer hamlesi! Fatih Terim 2 ismi istedi (GS spor haberi)

Galatasaray'da kıyasıya bir yarışın ardından başkanlığa seçilen Burak Elmas, ilk olarak takımın başına Fatih Terim'i getirdi. Elmas, Terim'e transferde ayrıca tam yetki verdi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan transfer hamlesi! Fatih Terim 2 ismi istedi (GS spor haberi)

Yeni sezon öncesi takımla antrenmanlara çıkmaya başlayan Fatih Terim, transferde belilrlediği oyuncuların listesini zaman kaybetmeden yönetime sundu.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan transfer hamlesi! Fatih Terim 2 ismi istedi (GS spor haberi)

Tecrübeli hoca, özellikle geçen sezon en büyük sorun olan ön libero ve kanat oyuncularının alternatifsizliği yüzünden büyük sıkıntı yaşamıştı. Terim ön libero için geçen sezon sonunda verdiği rapor doğrultusunda Aytaç ve Alpaslan isimlerinin kadroya katılmasını sağladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan transfer hamlesi! Fatih Terim 2 ismi istedi (GS spor haberi)

Sarı-kırmızılılarda, Feghouli, Arda, Kerem, Babel ve Onyekuru'nun devamlılığının olmamasından dolayı bu bölge için iki futbolcunun adı ön plana çıktı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan transfer hamlesi! Fatih Terim 2 ismi istedi (GS spor haberi)

Tecrübeli hoca geçen sezon birçok arayışa girdiği sağ ve sol kanat için bir türlü sürekliliği sağlayamadı. Yeni sezonda yabancı sayısı nedeniyle yerli oyuncu arayışına devam eden Galatasaray'da gündeme flaş isimler geldi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan transfer hamlesi! Fatih Terim 2 ismi istedi (GS spor haberi)

İLK ADAY HALİL AKBUNAR!

Sarı-kırmızılıların geçen sezondan bu yana gündeminde olan 27 yaşındaki futbolcu takımın başına Fatih Terim'in gelişiyle birlikte transfere sıcak baktığı öğrenildi. Takvim'in haberine göre Halil Akbunar için Beşiktaş'ın da devreye girdiği belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan transfer hamlesi! Fatih Terim 2 ismi istedi (GS spor haberi)

Halil Akbunar, 2020-2021 sezonunda İzmir ekibiyle çıktığı 40 karşılaşmada 9 gol, 10 asistlik katkı sağladı. Halil'in sözleşmesi 30 Haziran 2020'de sona eriyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan transfer hamlesi! Fatih Terim 2 ismi istedi (GS spor haberi)

TERİM'İN DİĞER TALEBİ GÖKDENİZ BAYRAKDAR!
Antalyaspor formasıyla 2020-2021 sezonunda oynadığı 31 karşılaşmada 6 gol kaydeden Gökdeniz Bayrakdar 1836 dakika görev aldı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan transfer hamlesi! Fatih Terim 2 ismi istedi (GS spor haberi)

30 Haziran 2025 yılında sözleşmesi bitecek olan 19 yaşındaki Ümit Milli Takım oyuncusunun Galatasaray'a transferinde sıcak baktığı ifade edildi.

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