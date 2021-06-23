Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın yıldızına teklif! Son kararı Fatih Terim verecek

FALCAO DA YOLCULAR LİSTESİNDE Galatasaray'da Feghouli gibi ayrılığına kesin gözüyle bakılan bir diğer isim Kolombiyalı golcü Radamel Falcao... Galatasaray'a transfer olduğu günden bugüne sakatlık problemleriyle boğuşan yıldız golcünün MLS takımlarıyla görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

5 MİLYON EURO KAZANIYOR Galatasaray'dan bonuslar hariç yılda 5 milyon euro kazanan ve takımın en fazla kazanan oyuncusu konumunda bulunan Falcao, Fatih Terim tarafından kadroda düşünülmüyor. Mustafa Muhammed' kadrosunda bulunduran ve Halil Dervişoğlu için Brentford ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray'da Falcao gözden iyice düşmüş durumda.