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Galatasaray sezonu açıyor!

'de şampiyonluğu averajla 'a kaptıran Galatasaray, 2021-22 sezonu erken açıyor. Sarı kırmızılıar, yarın yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. Aslan, 'ne 2. ön eleme turunda ilk maçını 20 ya da 21 Temmuz'da oynayacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 18:07
Galatasaray sezonu açıyor!

, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına yarın başlayacak.

'de geçen sezonu 2. sırada bitirerek 'ne 2. ön eleme turundan katılacak ve ilk maçını 20 ya da 21 Temmuz'da oynayacak sarı-kırmızılı ekip, sezon hazırlıkları kapsamında ilk idmanını yarın yapacak.

Teknik direktör 'in sözleşmesinin sona ermesi ve kulübün seçime gitmesinden dolayı yeni teknik adamın henüz belli olmamasından dolayı sezonu antrenör yönetiminde açacak.

Yeni sezonun ilk çalışması için yarın bir araya gelecek sarı-kırmızılılarda sabah saatlerinde , , , , , , , , ve Süleyman Luş sağlık kontrolünden geçecek.

Sezonun ilk antrenmanı saat 10.00'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılacak. Günün ikinci idmanı ise saat 17.00'de gerçekleştirilecek.

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