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Son dakika transfer haberi: 'da Feghouli'nin yerine gelecek isim belli oldu: !

'da son dakika transfer haberi... Bu sezon istenen performansı sergileyemeyen , Galatasaray'da iyice gözden düşerken, Cimbom'un yerine getireceği isim belli oldu. Galatasaray'ın gelecek sezon kanat transferi yapmak istediği bilinirken, ibreyi 'lı 'ya çevirdiği belirtilti. Andriy Yarmolenko'nun menajeri yaptığı açıklamada "Galatasaray beni sürekli arıyor" dedi. İşte detaylar... | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Feghouli'nin yerine gelecek isim belli oldu: Andriy Yarmolenko!

West Ham menajeri , 'yu geçen yazdan bu yana "istenmeyen oyuncular" listesinde tutuyor… Yönetim ise 23 milyon euro ödediği oyuncuyu bu yaz satamazsa gelecek sezon bedelsiz elinden kaçıracağına inanırken bu nedenle Rusya'dan bazı takımlarla görüşüldüğü belirtiliyor.

Buna karşılık Yarmolenko'nun menajeri yaptığı açıklamada, "Hiçbir Rus takımıyla görüşmedim. Görüşmem de… Eğer West Ham görüşüyorsa bilmeliler ki Andriy Yarmolenko, Rusya'ya gitmeyecek. Eğer bir takıma gidecekse Türkler kapımızda... beni sürekli arıyor" dedi.

31 yaşındaki yıldızın, West Ham ile sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek. Bu nedenle İngilizler şimdiden elden çıkarmak istiyor.

FEGHOULI GİDECEK ANDRIY GELECEK
G.Saray, bu sezon performansı hayli düşen Feghouli'yi göndermenin planlarını yapılıyor. Cezayirli futbolcunun yerine düşünülen ilk adayın ise Yarmolenko olduğu ortaya çıktı.

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