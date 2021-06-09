Haberler Galatasaray Galatasaray sol bek transferinde bombayı patlatıyor! Diego Laxalt için Muslera devrede

sol bek transferinde bombayı patlatıyor! için devrede

'da son dakika transfer haberi... ile yola devam etmeyi düşünmeyen , sol bek pozisyonu için aradığı ismi buldu. İtalyanların iddiasına göre Galatasaray, bonservisi 'da bulunan ve son olarak 'te kiralık forma giyen 'ın peşine düştü. Öte yandan Laxalt transferi için Galatasaray ile beraber bir kulübünün de devrede olduğu kaydedildi. Bununla beraber Diego Laxalt için devreye girecek. İşte detaylar... | haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Galatasaray sol bek transferinde bombayı patlatıyor! Diego Laxalt için Muslera devrede

Sezon bitmesiyle birlikte 'ın 3 sol bekinin de kontratları sona erdi. RB Leipzig'ten 1.5 yıllığına kiralanan , sözleşmesinin sona ermesiyle Alman ekibine geri döndü. Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'in de kontratlarının bitmesi ile sarı-kırmızılı ekibin elinde sol bek kalmadı. 19 Haziran Cumartesi günü yapılacak seçime rağmen gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takım için bir transfer iddiası da İtalya'dan geldi.

Galatasaray sol bek transferinde bombayı patlatıyor! Diego Laxalt için Muslera devrede

SKY SPORT ITALIA YAZDI
'ın sol bek bölgesi için Patrick van Aanholt, Ezgjan Alioski ve Alex Moreno'dan sonra 'ın sol bek oyuncusu 'a talip olduğu iddia edildi. Sky Sport Italia, sarı-kırmızılı takımın Milan'ın sol bek oyuncusu Diego Laxalt'ı istediğini yazdı.

Galatasaray sol bek transferinde bombayı patlatıyor! Diego Laxalt için Muslera devrede

İtalyan kulübünün, 2022 yılına kadar sözleşmesi olan 28 yaşındaki futbolcuyu elinden çıkarmak istediği vurgulanırken, 'ın yanı sıra Dinamo Moskova'nın da bu transfer için istekli olduğunun altı çizildi.

Galatasaray sol bek transferinde bombayı patlatıyor! Diego Laxalt için Muslera devrede

Genoa ile müthiş 2 sezon geçiren başarılı sol bek 19 milyon euro karşılığında 'ın yolunu tuttu. Ancak Milan'da beklenen futbolu sergileyemeyince, son iki sezonu Torino ve 'te kiralık olarak geçirdi. Geçtiğimiz sezon Celtic formasıyla 26 maça çıkan Laxalt, bir gol kaydetti.

Galatasaray sol bek transferinde bombayı patlatıyor! Diego Laxalt için Muslera devrede

MUSLERA BİTİRECEK
, 'ın başarılı file bekçisi 'nın milli takımdan yakın arkadaşı... 'nın bu transferde kilit bir rol oynayacağı belirtiliyor. 'nin sarı-kırmızılı takımı tercih etmesinde de Muslera önemli rol oynamıştı.

Galatasaray sol bek transferinde bombayı patlatıyor! Diego Laxalt için Muslera devrede

INTER KEŞFETTİ
Defensor altyapısından yetişen Laxalt, 2012 yılında Uruguay ekibinde A Takım'a çıkartıldı. 2013-2014 sezonu yaz transfer döneminde 2.3 milyon Euro karşılığında İnter'e transfer oldu. Sırasıyla Bologna, Empoli ve Genoa'ya kiraladı.

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