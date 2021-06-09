Galatasaray sol bek transferinde bombayı patlatıyor! Diego Laxalt için Muslera devrede

Sezon bitmesiyle birlikte Galatasaray'ın 3 sol bekinin de kontratları sona erdi. RB Leipzig'ten 1.5 yıllığına kiralanan Marcelo Saracchi, sözleşmesinin sona ermesiyle Alman ekibine geri döndü. Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'in de kontratlarının bitmesi ile sarı-kırmızılı ekibin elinde sol bek kalmadı. 19 Haziran Cumartesi günü yapılacak seçime rağmen gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takım için bir transfer iddiası da İtalya'dan geldi.
SKY SPORT ITALIA YAZDI
Galatasaray'ın sol bek bölgesi için Patrick van Aanholt, Ezgjan Alioski ve Alex Moreno'dan sonra Milan'ın sol bek oyuncusu Diego Laxalt'a talip olduğu iddia edildi. Sky Sport Italia, sarı-kırmızılı takımın Milan'ın sol bek oyuncusu Diego Laxalt'ı istediğini yazdı.
İtalyan kulübünün, 2022 yılına kadar sözleşmesi olan 28 yaşındaki futbolcuyu elinden çıkarmak istediği vurgulanırken, Galatasaray'ın yanı sıra Dinamo Moskova'nın da bu transfer için istekli olduğunun altı çizildi.