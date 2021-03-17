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Son dakika haberleri | 'a Donk'tan iyi haber!

'in 31. haftasında sahasında ile karşılaşacak olan 'a 'tan iyi haber geldi. Hollandalı futbolcu sakatlığını atlattı ve takımla çalışmalara başladı. | Son dakika spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 18:08 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 18:18
Son dakika GS haberleri | Galatasaray'a Donk'tan iyi haber!
'in 31. haftasında 'u ağırlayacak olan , bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı geçen , takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.

galibiyetiyle zirve yarışında yara almayan Galatasaray, cuma günü oynayacağı maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. 'nde Teknik Direktör yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Gruplar halinde dar alanda pas oyunu oynayan futbolcular daha sonra taktik idman yaptı. Çalışma yenileme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı geçen Ryan Donk da takımla birlikte çalıştı. Çalışmalarına devam eden Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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