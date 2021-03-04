Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Ankaragücü-Galatasaray maçı sonrası Abdurrahim Albayrak'tan flaş Trabzon-Fenerbahçe yorumu!

Son dakika spor haberleri: -Galatasaray maçı sonrası 'tan flaş - yorumu!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, 'in 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı 'ne 2-1 yenilerek zirve yarışında kritik bir puan kaybı yaşadı. Sarı-kırmızılılarda ikinci başkan , mücadele sonrası basın mensuplarının karşısına geçerek hakem kararlarını sert bir dille eleştirdi. Albayrak, maçta Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü için verilen kırmızı kartla ilgili, "Mostafa Mohamed'in hareketi kırmızı kart mı? Eğer bu kırmızı kartsa 'daki penaltıdır, babasıdır. Yeter..." ifadelerini kullandı. İşte Abdurrahim Albayrak'ın Ankaragücü-Galatasaray maçı sonrası yaptığı o açıklamalar... ()

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 07:08
Son dakika spor haberleri: Ankaragücü-Galatasaray maçı sonrası Abdurrahim Albayrak'tan flaş Trabzon-Fenerbahçe yorumu!

'in 28. haftasında deplasmanda MKE 'ne 2-1 yenilen Galatasaray'ın İkinci Başkanı , hakem yönetimine tepki göstererek, "Adalet istiyoruz" dedi.

Maçın ardından sert açıklamalarda bulunan Albayrak, "Neler olduğunu bütün Türkiye çok yakından seyrediyor. Herkes hayretler içerisinde. Bir bakıyorsun, isyan ediyor. Verilmeyen bir penaltı. VAR'da kim var? var. O pozisyonda yine bir darbe var. Verilmeyen bir penaltı var. Cüneyt Çakır kimseyi çağırmıyor. Çok güzel, muhteşem" ifadelerini kullandı.

Başkanı 'in de dün hakem yönetimini eleştirdiğini hatırlatan Albayrak, "Dün akşam 'da bir maç oynanıyor. Başkanı çıkıyor, 'Sahada hakem göremedim, hakem neredeydi, var mıydı yok muydu' diye isyan ediyor. Şimdi biz de isyan ediyoruz" diye konuştu.

'e çıkan kırmızı kartın yanlış olduğunu belirten Albayrak, sinirli bir şekilde şöyle konuştu:

Mohamed'i böyle mi durdurmak istiyorsunuz. Demek ki bugünkü planlarını bozamadık. Adalet istiyoruz, adalet. Futbolda adalet kalmadı. Yeter artık, buramıza geldi. Niye biz çocuğumuzu çoluğumuzu bırakıp buralara geliyoruz, neden kar kış demeden çalışıyoruz, neden milyon dolarları sokaklara döküyoruz? Kimse konuşamıyor, konuşturmuyorlar bizi. Böyle bir şey olabilir mi? Konuştun mu cezayı basıyorlar. Kardeşim Mostafa Mohamed'in hareketi kırmızı kart mı? Eğer bu kırmızı kartsa 'daki penaltıdır, babasıdır. Yeter... Ömür boyu men etsinler, ben de bu mesleği bırakayım artık. Yeter arkadaşlar. Kime hizmet ediyoruz, nedir bu. Adalet istiyoruz, farklı bir şey istemiyoruz. İyi oynamayabiliriz, tamam. Mostafa Mohamed'in pozisyonunu sabaha kadar seyretsinler. Bu gece rahat uyuyabilecek misin. Nedir bize kastınız.

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