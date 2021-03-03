Son dakika spor haberleri: Ankaragücü-Galatasaray maçı sonrası Abdurrahim Albayrak'tan flaş Trabzon-Fenerbahçe yorumu!

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldu ve zirve yarışında ağır bir yara aldı. Maçın ardından sarı-kırmızılıların ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Kardeşim Mustafa Muhammed'in hareketi kırmızı kart mı! Eğer bu kırmızı kartsa Trabzon'dakiler babasıdır. Ömür boyu men etsinler beni, yeter ya! Adalet istiyoruz, farklı bir şey istemiyoruz." ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri