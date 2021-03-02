Son dakika spor haberi: Bafetimbi Gomis'ten dönüş sinyali "Hikayem burada bitmedi, bir gün geri döneceğim"

Bir dönem Galatasaray forması giyen ve attığı gollerle taraftarın gönlüne taht kuran Bafétimbi Gomis, bir iş insanına sarı-kırmızılı forma hediye etti. Gomis'in forma hediye ettiği iş insanı o anlara ait fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı. Ünlü oyuncu, bu paylaşımın altına , "Bu hikaye burada bitmedi, bir gün geri döneceğim" yorumunda bulundu.

35 yaşındaki oyuncunun yorumu ise taraftarları heyecanlandırırken fotoğrafın altına binlerce taraftar yorum yaptı. Tecrübeli oyuncuyu kulübün parçası olarak görmek istediklerini belirten sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetime de gönderme yaptı.

Gomis'in yerinin kendilerinde çok farklı olduğunu ifade eden iş insanı ise , "Gerek golleri, gerek insanlığı ile çok sevdik. Güzel bir dostluğumuz oldu. Kendisi bana forma hediye etmişti. Ben de o anları aylar sonra sosyal medya hesabımdan paylaştım. Yorumu görünce çok heyecanlandım" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım...