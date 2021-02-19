Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın eski yıldızı şova devam ediyor! 35'lik golcü Bafetimbi Gomis...

Son dakika spor haberi: 'ın eski yıldızı şova devam ediyor! 35'lik golcü ...

Son dakika spor haberi... /18 sezonunda 'da forma giyen ve taraftarın sevgilisi olmayı başaran gollerin devam ediyor. Sarı-kırmızlılar'ın ardından Al-Hilal'e transfer olan Gomis son oynanan karşılaşmada da attığı 2 golle adından söz ettiriyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 12:34
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın eski yıldızı şova devam ediyor! 35'lik golcü Bafetimbi Gomis...

'ın Süper Lig'in /18 sezonunda İngiliz ekibi Swansea'den 2.50 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Senegal asıllı Fransız golcü , sarı-kırmızılı taraftarın sevgili olmuştu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın eski yıldızı şova devam ediyor! 35'lik golcü Bafetimbi Gomis...

Sarı-kırmılılı formayla çıktığı 40 maçta 32 gol 6 asist yapan 35 yaşındaki golcü oyuncu, Süper Lig macerasının ardından 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Al-Hilal'e transfer olmuştu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın eski yıldızı şova devam ediyor! 35'lik golcü Bafetimbi Gomis...

Burada da gollerine devam eden Gomis, 'in son hafta oynanan mücadeledeki rakibi Al İttifak'ı 3-1 geçtiği karşılaşmada attığı 2 golle takımını sırtladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın eski yıldızı şova devam ediyor! 35'lik golcü Bafetimbi Gomis...

Gomis'in attığı gollerle 3 puanı cebine koyan , bu skor sonrası ligde 36 puanla 2. sıraya yükseldi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın eski yıldızı şova devam ediyor! 35'lik golcü Bafetimbi Gomis...

Öte yandan ligin 16. haftasında 'in rakibi Al Ain'i 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada da Gomis, 4 gol atarak mücadelenin parlayın yıldızı olmuştu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın eski yıldızı şova devam ediyor! 35'lik golcü Bafetimbi Gomis...

Çıktığı çoğu mücadelede gol atma başarısı gösteren Gomis, şu ana kadar 18 maçta 12 gol kaydetti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın eski yıldızı şova devam ediyor! 35'lik golcü Bafetimbi Gomis...

Fransız golcü, 'dan sonra gittiği 'de ilk sezonunda ligde 30 maçta 21, ikinci sezonunda da 29 maçta 27 gol atmıştı.

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