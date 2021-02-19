Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın eski yıldızı şova devam ediyor! 35'lik golcü Bafetimbi Gomis...

Galatasaray 'ın Süper Lig'in 2017 /18 sezonunda İngiliz ekibi Swansea'den 2.50 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Senegal asıllı Fransız golcü Bafetimbi Gomis , sarı-kırmızılı taraftarın sevgili olmuştu.

Sarı-kırmılılı formayla çıktığı 40 maçta 32 gol 6 asist yapan 35 yaşındaki golcü oyuncu, Süper Lig macerasının ardından 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Al-Hilal'e transfer olmuştu.

Burada da gollerine devam eden Gomis, Al Hilal'in son hafta oynanan mücadeledeki rakibi Al İttifak'ı 3-1 geçtiği karşılaşmada attığı 2 golle takımını sırtladı.