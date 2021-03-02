Bafetimbi Gomis: Ekonomik şartlar nedeniyle ayrıldım

Galatasaray'da gol krallığına ulaşan ve ayrılık süreci oldukça tartışılan Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı takımda hedefine ulaştığını söyledi. Fransa'dan SoFoot'a açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, "Galatasaray'dan ekonomik nedenlerden ötürü ayrıldım. Bir yabancı oyuncunun attığı en çok golü attım, rekor kırdım ve şampiyon oldum. Galatasaray'da hedeflerime ulaştım" dedi.

AL Hilal'den teklif geldiğinde 33 yaşında olduğunu hatırlatan Gomis, "Böyle bir yaşa gelince ekonomik koşullar çok önemli oluyor. Başarılı bir kariyer beraberinde birçok şeyi getiriyor; Futbolu, aileyi, iyi bir yaşamı ve doğal olarak iyi bir finansal durumu. Al Hilal, bana bunları verdi. Avrupa'da bilinenin aksine Al Hilal çok büyük bir kulüp. Bir nevi Fransa'daki PSG gibiyiz" diye konuştu.



3 SEZON DAHA OYNARIM

Al Hilal ile 12 yıl sonra ilk kez Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazandıklarını kaydeden Gomis, "Bu çok heyecan vericiydi. Tercihimin ne kadar doğru olduğunu fark ettim" dedi. Ayrıca 2-3 sezon daha oynamak istediğini de kaydetti.