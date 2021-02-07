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Yedlin de ilk maçına çıktı

'ın yeni transferi , ikinci yarıda oyuna dahil olarak sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 22:53 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 06:50
Yedlin de ilk maçına çıktı

'ın yeni transferi , ikinci yarıda oyuna dahil olarak sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı. Amerikalı futbolcu, müsabakanın 81. dakikasında 'in yerine maça dahil oldu ve oyunda kaldığı süre içinde olumlu izlenimler verdi.

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