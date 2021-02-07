Yedlin de ilk maçına çıktı

Galatasaray'ın yeni transferi DeAndre Yedlin, ikinci yarıda oyuna dahil olarak sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı. Amerikalı futbolcu, müsabakanın 81. dakikasında Martin Linnes'in yerine maça dahil oldu ve oyunda kaldığı süre içinde olumlu izlenimler verdi.