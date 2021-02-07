Galatasaray'ın yeni transferi DeAndre Yedlin, ikinci yarıda oyuna dahil olarak sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı. Amerikalı futbolcu, müsabakanın 81. dakikasında Martin Linnes'in yerine maça dahil oldu ve oyunda kaldığı süre içinde olumlu izlenimler verdi.
Yedlin de ilk maçına çıktı
Galatasaray'ın yeni transferi DeAndre Yedlin, ikinci yarıda oyuna dahil olarak sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 22:53 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 06:50