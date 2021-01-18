Beşiktaş-Galatasaray derbisine damga vurmuştu! Diagne'nin kırmızı kartında ilginç tesadüf...

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta konuk ettiği ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta konuk ettiği ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Siyah-beyazlı takımın kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdığı mücadeleye, Senegalli golcü Mbaye Diagne'nin gördüğü kırmızı kart damgasını vurdu.
Maçın 58. dakikasında havadan gelen topa müdahale eden tecrübeli futbolcunun ayağı, rakibi Montero'nun kafasına gelince hakem Cüneyt Çakır yıldız ismi oyundan ihraç etti.
Bu kırmızı kart ilginç bir tesadüfe de neden oldu...
Galatasaray'ın golcüsü Diagne, bundan tam 2 yıl önce yine 17 Ocak tarihinde Kasımpaşa'nın Alanyaspor'la Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı maçta rakibine tükürdüğü gerekçesiyle kırmızı kart görmüştü.
Diagne'nin Beşiktaş karşısında gördüğü kart, kariyerinin ikinci kırmızı kartı oldu.
Performansıyla sık sık eleştirilen 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 19 maçta 11 gol kaydetti.