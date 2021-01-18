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- derbisine damga vurmuştu! Diagne'nin kırmızı kartında ilginç tesadüf...

Son dakika - derbisi haberleri... 'in 19. haftasında Beşiktaş'ın sahasında Galatasaray'ı ağırladığı derbi mücadelesi siyah-beyazlıların 2-0'lık üstünlüğü ile sona ererken karşılaşmaya damga vuran olay ise 'nin gördüğü kırmızı kart oldu. Senegalli oyuncunun bu kartı ilginç bir tesadüfe de sebep oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 08:31
Beşiktaş-Galatasaray derbisine damga vurmuştu! Diagne'nin kırmızı kartında ilginç tesadüf...

'in 19. haftasında , Vodafone Park'ta konuk ettiği ezeli rakibi 'ı 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Beşiktaş-Galatasaray derbisine damga vurmuştu! Diagne'nin kırmızı kartında ilginç tesadüf...

Siyah-beyazlı takımın kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdığı mücadeleye, Senegalli golcü 'nin gördüğü kırmızı kart damgasını vurdu.

Beşiktaş-Galatasaray derbisine damga vurmuştu! Diagne'nin kırmızı kartında ilginç tesadüf...

Maçın 58. dakikasında havadan gelen topa müdahale eden tecrübeli futbolcunun ayağı, rakibi Montero'nun kafasına gelince hakem Cüneyt Çakır yıldız ismi oyundan ihraç etti.

Beşiktaş-Galatasaray derbisine damga vurmuştu! Diagne'nin kırmızı kartında ilginç tesadüf...

Bu kırmızı kart ilginç bir tesadüfe de neden oldu...

Beşiktaş-Galatasaray derbisine damga vurmuştu! Diagne'nin kırmızı kartında ilginç tesadüf...

'ın golcüsü Diagne, bundan tam 2 yıl önce yine 17 Ocak tarihinde Kasımpaşa'nın Alanyaspor'la Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı maçta rakibine tükürdüğü gerekçesiyle kırmızı kart görmüştü.

Beşiktaş-Galatasaray derbisine damga vurmuştu! Diagne'nin kırmızı kartında ilginç tesadüf...

Diagne'nin karşısında gördüğü kart, kariyerinin ikinci kırmızı kartı oldu.

Beşiktaş-Galatasaray derbisine damga vurmuştu! Diagne'nin kırmızı kartında ilginç tesadüf...

Performansıyla sık sık eleştirilen 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon formasıyla çıktığı 19 maçta 11 gol kaydetti.

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