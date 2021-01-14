Fatih Terim'in 'ayrılık' iması taraftarı ayağı kaldırdı!

Fatih Terim yaptığı açıklamalarla gündemi sarsmaya devam ediyor. Gençlerbirliği maçı sonrasında, İrfan Can, Onyekuru, Visca ve Mohamed'i takımında görmek isteyerek gündemi değiştiren tecrübeli teknik adam, Yeni Malatyaspor karşılaşması sonrası da çarpıcı ifadeler kullandı. Galatasaray'ın penaltılarla çeyrek finale yükseldiği maçın ardından konuşan Terim, 'yalnız bırakıldığı' gerekçesiyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi.



SÖZÜM GRUPLARA DEĞİL

Yönetımle bir görüşmesinin olmadığını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Bugün (dün) derin bir yalnızlık hissettim. Benim kişilere, gruplara değil Galatasaray'a sözüm var. Zaten mayısta hem sözüm hem kontratım bitiyor" şeklinde konuştu. Fatih Terim'in, transfer taleplerine herhangi bir karşılık alamaması nedeni ile yönetime, Başakşehir'den oyuncu alınmaması yönünde görüş bildirmesi sebebiyle de taraftar grubu ultrAslan'a mesaj yolladığı öğrenildi.

KULÜBEDE DÜŞÜNCELİYDİ

Yeni Malatyaspor karşılaşması boyunca düşünceli görünen ve kulübeden mecbur kalmadıkça çıkmayan Fatih Terim'in, "Derin bir yalnızlık içinde" olduğunu söylemesi sarı-kırmızılı taraftarları da oldukça üzdü. Sosyal medyada örgütlenen Galatasaraylı futbolseverler, '#YalnızDeğilsin- FatihTerim' etiketini Twitter Türkiye'de gündeme soktu. Sosyal medya Terim'in bu çıkışı sonrasında adeta yıkılırken, başarılı teknik adama destek mesajları yağdı.

SÖZLEŞMESİNDE NE YAZIYOR?

Galatasaray 2018-19 sezonunda şampiyonluğa ulaşırken, yönetimden Fatih Terim'e sözleşme jesti gelmiş, sahanın ortasına kurulan platformda 5 yıllık imza atmıştı.



O dönem Mayıs 2021'de olağan seçim yapılacağını dikkate alan Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim, sözleşmeyi görev süresiyle bağladı ve 2+3 yıl opsiyonlu şeklinde düzenledi.



3 milyon euro'uk garanti ücreti 18 milyon TL'ye sabitlenen Fatih Terim sezon başında yüzde 15 (2.7 milyon TL) indirime gitmişti. Bu sezon sonunda Terim'in 2 yıllık sözleşmesi sona eriyor, opsiyon maddesinin kullanılıp kullanılmayacağı ise şu aşamada bilinmiyor.



KRALINA ÇATARIZ BELAYA BATARIZ!

Terim'in sezon sonunda ayrılabileceğini ifade etmesinin ardından sosyal medya sallanırken Galatasaraylı taraftarlar binlerce mesaj yazdı ve tecrübeli hocaya, yalnız olmadığını gösterdi.



İşte o mesajlardan bazıları: * Türk futboluna sayısız başarılar armağan etmiş Terim'in hakkı ödenmez.

@hasancaankaya * Fatih Terim kırmızı çizgimizdir. #Yalnız- DeğilsinFatihTerim @1905GSFANS

* Kralına çatarız, belaya batarız senin için... @atavratjack * Unutulacak dünler yaşanılacak günler var bizi bırakma hocam. @terimgalaa * Fatih Terim'i seveceğiz, savunacağız, kimseye yedirmeyeceğiz. @atavratfelipe * Elini kalbine koy, evlatların yine seninle. @EmreErgenekon * Unutulacak dünler, yaşanılacak günler var hocam... @honordeberk * Rüzgarın yönüne göre değil, Fatih Terim'in yönündeyiz. @felipebasgan * Benim başkanım da teknik direktörüm de yöneticim de tribün liderim de Fatih Terim'dir. @gsflama * Fatih Terim Galatasaray'dır; Galatasaray Fatih Terim'dir. @noitsmile



ULTRASLAN'A BOYKOT!

UltrAslan, Salı günü yaptığı açıklamada, Başkan Göksel Gümüşdağ'a tepki göstererek Başakşehir kulübü ile herhangi bir oyuncu pazarlığı yapılmamasını istemişti. Terim'in, bu açıklamaya gönül koymasının ardından kaptan Arda Turan, ultrAslan'ı tüm sosyal medya hesaplarından takipten çıkardı. Ayrıca yardımcı antrenörlerden Selçuk İnan; futbolculardan Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan gibi isimler de takip etmeyi bıraktı. Taraftarlar da bu boykota destek verip, "Siz kimin tarafındasınız" şeklinde eleştiri getirdi.