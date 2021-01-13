Galeri Galatasaray Son dakika: Galatasaray'dan ayrılıyor mu? "Fatih Terim - Mustafa Cengiz savaşı sürüyor..."

Son dakika: Galatasaray'dan ayrılıyor mu? "Fatih Terim - Mustafa Cengiz savaşı sürüyor..."

Son dakika Galatasaray haberi... Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu mücadelesinde Yeni Malatyaspor'u penaltı vuruşları sonrası kupa dışına itmeyi başaran Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim'in maç sonu yaptığı açıklamalar oldukça konuşulmuştu. Terim yaptığı açıklamada 'Bu süreçte yalnız bırakıldım, Galatasaray taraftarına bir sözüm var, Mayıs ayında hem sözüm hem kontratım bitiyor' derken, akıllara Terim mayıs ayında ayrılıyor mu? sorusu geldi. İşte detaylar...