Galeri Galatasaray Son dakika GS haberi: Galatasaray'da ortalık karıştı! Camia ikiye bölündü

Son dakika GS haberi: Galatasaray'da ortalık karıştı! Camia ikiye bölündü

Son dakika Galatasaray (GS) haberi: Ziraat Türkiye Kupası'nda Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmanın ardından sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü. Galatasaray taraftar grubunun İrfan Can Kahveci transferine ilişkin açıklamalarına gönderme yapan Terim'in sözlerinden sonra ortalık karıştı ve sarı kırmızılı futbolculardan da flaş bir hamle geldi. İşte tüm detaylar ve Galatasaray'daki son gelişmeler...