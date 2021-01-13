Galatasaray'a Fernando Muslera müjdesi! O maçta kalede

Galatasaray'dan son dakika haberleri üst üste geliyor. Sarı-kırmızılılarda uzun yıllar boyunca gösterdiği başarılı performansla adını Galatasaray tarihine altın harflerle yazdıran Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, geri dönüyor! Fernando Muslera'nın tamamen iyileştiği ve bir hafta içerisinde kaleyi koruyacak seviyeye geleceği öğrenildi.

Ara transferde henüz hiçbir oyuncuya imza attıramayan Galatasaray'ın ilk takviyesi kesinleşti. Geçen sezon ayağı kırılan Fernando Muslera iyileşmiş ancak kasık bölgesindeki ağrılar nedeniyle sahalara dönüş süresi uzamıştı.

Sabah'ta yer alan habere göre Muslera'nın tamamen iyileştiği ve bir hafta içinde kaleyi koruyacak seviyeye geleceği öğrenildi. Beşiktaş derbisinde riske edilmeyecek Muslera, Denizlispor ile oynanacak maçın kadrosuna alınacak.

Uruguaylı 1 numaranın haftaya Denizlispor maçına 11'de çıkması ve kaleyi temelli olarak Okan-Fatih ikilisinden devralması planlanıyor. Galatasaray Muslera'nın yokluğuna rağmen 14 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda...