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'a müjdesi! O maçta kalede

Son dakika haberleri... Galatasaray'da, uzun bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan kaleci 'nın dönüşü bekleniyor. Uruguaylı file bekçisinin, kaleyi devralacağı maç belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 13:15
Galatasaray'a Fernando Muslera müjdesi! O maçta kalede

'dan son dakika haberleri üst üste geliyor. Sarı-kırmızılılarda uzun yıllar boyunca gösterdiği başarılı performansla adını Galatasaray tarihine altın harflerle yazdıran Uruguaylı kaleci , geri dönüyor! Fernando Muslera'nın tamamen iyileştiği ve bir hafta içerisinde kaleyi koruyacak seviyeye geleceği öğrenildi.

Galatasaray'a Fernando Muslera müjdesi! O maçta kalede

Ara transferde henüz hiçbir oyuncuya imza attıramayan 'ın ilk takviyesi kesinleşti. Geçen sezon ayağı kırılan iyileşmiş ancak kasık bölgesindeki ağrılar nedeniyle sahalara dönüş süresi uzamıştı.

Galatasaray'a Fernando Muslera müjdesi! O maçta kalede

Sabah'ta yer alan habere göre Muslera'nın tamamen iyileştiği ve bir hafta içinde kaleyi koruyacak seviyeye geleceği öğrenildi. Beşiktaş derbisinde riske edilmeyecek Muslera, Denizlispor ile oynanacak maçın kadrosuna alınacak.

Galatasaray'a Fernando Muslera müjdesi! O maçta kalede

Uruguaylı 1 numaranın haftaya Denizlispor maçına 11'de çıkması ve kaleyi temelli olarak Okan-Fatih ikilisinden devralması planlanıyor. Muslera'nın yokluğuna rağmen 14 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda...

Galatasaray'a Fernando Muslera müjdesi! O maçta kalede

'da Okan Kocuk, Beşiktaş deplasmanında kaleyi koruyacak isim olacak...

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