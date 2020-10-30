Haberler Galatasaray Fatih Terim: Mesut Yılmaz çok iyi bir Galatasaraylı, çok iyi bir dostumuzdu

: çok iyi bir Galatasaraylı, çok iyi bir dostumuzdu

Terim, vefat eden hakkında açıklamalarda bulundu. Hastaneye giderek Yılmaz ailesine başsağlığı dileyen Terim, "Çok iyi bir Galatasaraylı, çok iyi bir dostumuz, ailece görüştüğümüz bir arkadaşımızdı. Son derece üzgünüm. Mekanı cennet olsun" ifadesini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 13:18
Fatih Terim: Mesut Yılmaz çok iyi bir Galatasaraylı, çok iyi bir dostumuzdu

Terim, hayatını kaybeden 'la ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz ailesini hastanede ziyaret eden ve başsağlığı dileyen Terim, hastane çıkışı yaptığı açıklamada son derece üzgün olduğunu söyledi.

"ÇOK İYİ BİR G.SARAYLI, ÇOK İYİ BİR DOSTUMUZDU"
Terim, "Allah rahmet eylesin. Berna Hanım'a, Hasan'a ve tüm ailesi ile sevenlerine başsağlığı diliyorum. Çok da iyi bir Galatasaraylı, çok iyi bir dostumuz, ailece görüştüğümüz bir arkadaşımızdı. Son derece üzgünüm. Mekanı cennet olsun" dedi.

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