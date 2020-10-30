Fatih Terim: Mesut Yılmaz çok iyi bir Galatasaraylı, çok iyi bir dostumuzdu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hayatını kaybeden eski Başbakan Mesut Yılmaz'la ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz ailesini hastanede ziyaret eden ve başsağlığı dileyen Terim, hastane çıkışı yaptığı açıklamada son derece üzgün olduğunu söyledi.

"ÇOK İYİ BİR G.SARAYLI, ÇOK İYİ BİR DOSTUMUZDU"

Terim, "Allah rahmet eylesin. Berna Hanım'a, Hasan'a ve tüm ailesi ile sevenlerine başsağlığı diliyorum. Çok da iyi bir Galatasaraylı, çok iyi bir dostumuz, ailece görüştüğümüz bir arkadaşımızdı. Son derece üzgünüm. Mekanı cennet olsun" dedi.