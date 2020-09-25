Haberler Galatasaray Ertuğrul Erdoğan: Galatasaray’a yakışacağız

: ’a yakışacağız

Erdoğan, tam kadro idman yapamadıklarını belirterek her şeye rağmen 'a yakışacak bir takım olacaklarını ifade etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 00:47 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 06:50
Ertuğrul Erdoğan: Galatasaray’a yakışacağız

Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü , tam kadro idman yapamadıklarını belirterek her şeye rağmen 'a yakışacak bir takım olacaklarını ifade etti. Başarılı hoca, "Sezon çok uzun. Biz yine 40 dakika mücadele eden bir takım görüntüsünde olmak istiyoruz. Her maçı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

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