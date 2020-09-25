Ertuğrul Erdoğan: Galatasaray’a yakışacağız

Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, tam kadro idman yapamadıklarını belirterek her şeye rağmen Galatasaray'a yakışacak bir takım olacaklarını ifade etti. Başarılı hoca, "Sezon çok uzun. Biz yine 40 dakika mücadele eden bir takım görüntüsünde olmak istiyoruz. Her maçı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.