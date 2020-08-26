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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Lemina 9 milyon

Lemina 9 milyon

'ın yeniden kiralamak için uğraştığı 'nın dönüşü zor görünüyor.

'ın yeniden kiralamak için uğraştığı 'nın dönüşü zor görünüyor. Florian Kohfeldt, Lemina'nın kadrosunda görmek isteyeceği türde bir oyuncu olduğunu söyledi. Ancak Southampton'un kiralamaya yanaşmamasının bu transferi kendileri için imkansız kıldığını belirtti. Gazete, Southampton'ın Lemina için 9 milyon euro istediğini yazdı. Herhangi bir pazarlık kabul etmediğini de iddia etti.
  1. 26.8.2020
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